«Привык к наплевательскому отношению, но меня снова и снова удивляет эта «забота» о народе» 5 30.06.2022, 13:56

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Во дворах Жодино из-за халатности властей теряются дети.

В этом году в Жодино сорняков больше обычного, отмечают читатели EX-PRESS.BY. Они жалуются, что улицы и дворы города заросли травой так, что в ней «теряются дети».

«Около дома 19А по ул. 50 лет Октября еле пробрался через заросли травы. Это место центральнее некуда в Жодино, район городской поликлиники», - написал на прошлой неделе в наш телеграм-бот житель Жодино Андрей. «Траву, которая достигала уровня первого этажа, наконец-то скосили», - поделился сегодня хорошей новостью наш читатель, но при этом отметил, что территорию детской площадки обошли стороной.

«Наверное «и так хорошо»... А что, побегать в траве, в прятки поиграть - дополнительная забава для детей. Вот только всем известно, что в высокой траве могут быть клещи, об опасности которых предупреждают все госСМИ, которым дана установка писать о том, как власти заботятся о народе. Кажется, я давно привык к наплевательскому отношению, но меня снова и снова удивляет эта «забота о народе», - написал жодинец.

Зместитель директора Жодинского ОЖКХ Артем Арутюнян заявил на прошлой неделе, что «трава растет постоянно, и один и тот же участок за лето нужно окашивать несколько раз». По информации чиновника, в будние и выходные в Жодино задействовано более 30 человек и специальное оборудование – пять тракторов МТЗ и два минитрактора VIKING. Но «человеческий ресурс ограничен, и справиться с большой городской территорией быстро не получится.

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