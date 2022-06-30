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Премьер-министр Польши побывал на границе с Беларусью

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  • 30.06.2022, 14:04
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Премьер-министр Польши побывал на границе с Беларусью

Матеуш Моравецкий осмотрел забор, который появился на польско-белорусской границе.

Польша закончила строить 5-метровый металлический забор протяженностью более 186 км на границе с Беларусью. По этому поводу в четверг границу посетил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Строительство стены началось в январе 2022 года и стало следствием миграционного кризиса, который искусственно создал официальный Минск в 2021 году. Стоимость проекта составила 353 миллиона евро.

Моравецкий отметил, что Польша вовремя реализовала этот проект, иначе пришлось бы сейчас держать много сил возле границы с Беларусью. "Благодаря прозорливой политике сегодня мы можем концентрироваться на том, что является нашим и европейским наивысшим приоритетом — на помощи Украине, которая борется", — сказал премьер.

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