Премьер-министр Польши побывал на границе с Беларусью 9 30.06.2022, 14:04

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Матеуш Моравецкий осмотрел забор, который появился на польско-белорусской границе.

Польша закончила строить 5-метровый металлический забор протяженностью более 186 км на границе с Беларусью. По этому поводу в четверг границу посетил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Строительство стены началось в январе 2022 года и стало следствием миграционного кризиса, который искусственно создал официальный Минск в 2021 году. Стоимость проекта составила 353 миллиона евро.

🛡 Budowa fizycznej części zapory na granicy polsko-białoruskiej 🇵🇱 | 🇧🇾 dobiegła końca 🏗



✅ Oto efekt pracy, która rozpoczęła się pół roku temu ⤵#zapora pic.twitter.com/jhlUBza3IV — MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) June 30, 2022

Моравецкий отметил, что Польша вовремя реализовала этот проект, иначе пришлось бы сейчас держать много сил возле границы с Беларусью. "Благодаря прозорливой политике сегодня мы можем концентрироваться на том, что является нашим и европейским наивысшим приоритетом — на помощи Украине, которая борется", — сказал премьер.

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