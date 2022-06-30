Ученые рассказали о происхождении собак 7 30.06.2022, 14:03

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Cобака остается другом человека более 15 тысяч лет, однако где и как началась эта дружба — пока не очень понятно.

Сейчас в мире живут около 900 миллионов собак, которые относятся к множеству разных пород. Известно, что домашняя собака (Canis familiaris) появилась в результате одомашнивания человеком дикого хищника — серого волка (Canis lupus). Некоторые ученые даже считают собак подвидом того же вида (Canis lupus familiaris), сообщает Naked science.

Этот процесс шел постепенно и начался более 15 тысяч лет назад, то есть в конце последнего ледникового периода, когда высокие широты планеты были холодными и засушливыми. Согласно одной из гипотез, те волки, что были посмелее, приближались к жилью и начали взаимодействовать с человеком. Шли годы и века, а все более прирученные волки передавали своим щенкам те гены, которые делали их особенно хорошими защитниками и помощниками на охоте для Homo sapiens.

Однако в этом вопросе по-прежнему многое неясно. Некоторые генетики считают, что собаки впервые возникли в Восточной Азии, хотя другие указывают на Сибирь, Средний Восток, Западную Европу и другие территории. Теперь большая команда исследователей из 16 стран использовала другой подход к этой проблеме.

Они составили подробную карту, описывающую родственные связи волков. «Если представить себе родословную волков как большую мозаику из пазлов, то мы, по сути, добавили к ней кусочек, который соответствует собакам», — утверждает Понтус Скоглунд (Pontus Skoglund), руководитель этого исследования из Института Фрэнсиса Крика и Гарвардской медицинской школы (США).

Всего у новой статьи в ведущем научном журнале Nature 81 (!) автор, главным образом — археологи, антропологи и генетики. Эти исследователи изучили геномы 72 волков, живших на протяжении последних 100 тысяч лет в различных частях Европы, в Сибири и Северной Америке.

Ученых удивило, насколько тесно генетически оказались связаны популяции волков из разных частей света. Даже спустя века и тысячелетия хищники в Европе и, скажем, на Аляске имели общих близких родственников — это может быть связано с активными миграциями и их периодическими скрещиваниями.

При сравнении геномов волков и современных собак выяснилось, что те гораздо ближе к популяциям хищника из Восточной Азии, чем исходно европейским животным. В то же время ни один из древних волков не оказался прямым предком собак, так что уверенно назвать одно конкретное место их одомашнивания нельзя.

Авторы сделали вывод, что материалом для приручения могли стать две разные популяции волков. Одна имела общего предка и обитала на северо-востоке Европы, в Сибири и Северной Америке. В то же время собаки с Ближнего Востока, из Африки и с юга Европы имели независимое происхождение. Это может означать, что произошло два независимых эпизода одомашнивания, а в дальнейшем животные слились в единую глобальную популяцию.

Помимо этого, исследователи смогли выяснить, что за детеныш зверя жил 18 тысяч лет назад и обнаружен в якутской мерзлоте рядом в 2019 году. Его геном тоже использовали в исследовании, и в результате сомнений не осталось: образец принадлежит именно волку.

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