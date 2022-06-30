Спикер ОВА Одессы: У Мариуполя взорвался российский десантный катер 6 30.06.2022, 14:17

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Судно могло взорваться на мине.

Десантный катер российских оккупантов проекта "Акула" взорвался на мине возле оккупированного Мариуполя Донецкой области.

Об этом сообщает спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук со ссылкой на неназванные источники.

Братчук отметил, что эта информация еще нуждается в подтверждении.

"Сообщается, что под Мариуполем взорвался российский десантный катер проекта 1176 "Акула" черноморского флота Д-106. Ждем подтверждения", - написал Братчук.

Официального подтверждения информации пока нет.

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