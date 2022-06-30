Компания А1 с 1 июля повысит ценник на некоторые услуги и закроет многие тарифы 6 30.06.2022, 14:51

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Подорожают и услуги связи, и телевидения.

С 1 июля компания А1 повысит тарифы на некоторые услуги. Среди прочего подорожают звонки и услуги по телевидению. Другие мобильные операторы не сообщают о планах поднять тарифы со следующего месяца, пишет zerkalo.io.

В A1 уточняют, что с 1 июля подорожают некоторые услуги фиксированной, мобильной связи и телевидения — как для физлиц, так и для компаний. К примеру, тарифный план «Комби Супер» будет стоить со следующего месяца 50,69 рубля, а «Комби Стандарт» — 40,61 рубля.

«С 1 июля увеличится размер абонентских плат некоторых тарифных планов фиксированной связи для физических и юридических лиц, стоимость некоторых подписок VOKA, кабельного и цифрового телевидения в Гомельском и Витебском регионах, стоимость услуг роуминга, международных вызовов, а также размер единовременных взносов и тарифы на некоторые специальные и дополнительные услуги», — уточняют в компании.

Также A1 с 1 июля прекратит обслуживания клиентов по некоторым архивным тарифам мобильной связи. Среди них — «Для общения M», «Для общения L», «Для общения S», «Дома лучше», «Полугодовой абонемент», «Слово за слово», «Сразу обо всем», «Smart Премьера», «Smart 1», «Smart 2», «Smart 3», «Light», «Light+», «Анлим L».

Клиентов просят до 1 июля перейти на новый тарифный план. «Начиная с 1 июля абоненты, не сменившие тарифный план самостоятельно, будут автоматически переводиться на (новые. — Прим. ред.) тарифные планы», — сообщают в компании.

В контакт-центре компании МТС сообщили, что повышение тарифов на услуги для клиентов-физлиц в июле «пока не планируется». На сайте life:) мы также не нашли информацию о возможном повышении в июле тарифов на услуги. Напомним, эта компания поднимала тарифы в июне.

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