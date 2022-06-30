Топ-5 продуктов, которые категорически нельзя употреблять в жару 4 30.06.2022, 14:53

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Советы экспертов.

Лето в самом разгаре. В большинство городов Европы пришла жара. Жителям мегаполиса особенно важно следить за своим состоянием в изнуряющий зной, ими она переносится намного тяжелее. Нутрициолог Радмила Степанова дала советы, как помочь своему организму справиться с жарой и духотой посредством питания.

Когда термометр показывает около 30 °С, организму тяжело переносить такую погоду. Под воздействием атмосферного тепла организм тратит большую часть энергии на поддержание нужной температуры тела. Так у человека наблюдаются головные боли, тахикардия, жажда, сниженная активность и работоспособность.

Чтобы помочь своему организму и облегчить ему работу многих процессов, необходимо правильно питаться. В первую очередь соблюдать водный баланс, а также отказаться от ряда вредных продуктов, которые нам кажутся привычными для летнего периода.

Мороженое и сладкое

В жару, как правило, мы едим мороженое, чтобы охладиться, но это заблуждение. Через какое-то время человеку становится только хуже. Это связано с тем, что организму сложно усваивать холодные продукты и напитки, он, наоборот, из-за активной работы начинает изнутри согревать сильнее. Лучше выбирать еду, которая будет одинакова с температурой тела. Еще мороженое в зной может вызвать головную боль из-за высокого контраста температур.

Также все сладкие блюда (включая мороженое, шоколад, торты, пирожное, зефиры, сладкие фрукты и т.д.) провоцируют обезвоживание организма. Значительное число влаги уходит на переваривание десертов. Организм, который и так теряет влагу из-за потоотделения, подвергается еще более сильному избытку жидкости, что опасно для здоровья. Также простые сахара способствуют росту и развитию бактерий, которые могут спровоцировать сильное отравление.

Арбуз, дыня и черешня

Летом мы привыкли, что для нас открывается сезон фруктов, мы употребляем их в большом количестве. Однако в жару категорически запрещено есть фрукты и ягоды, которые обладают мочегонным эффектом. К ним относятся: арбузы, черешня, вишня, абрикосы, персики. Данные продукты приводят к обезвоживанию организма, что увеличивает шансы получения теплового удара.

К тому же сладкие фрукты и ягоды вызывают резкий скачок сахара в крови. Полностью отказываться от фруктов не стоит, ешьте их в прохладную погоду или сократите употребление, но если вы съели, то обязательно восполните запас воды в организме, выпив достаточное количество чистой воды. В жару лучше отдать предпочтение смузи с добавлением овощей и зелени.

Шашлыки

Шашлыки, как и другая жирная и жареная еда, не рекомендуется к употреблению в зной. В них трудно перевариваемые волокна, которые требуют длительного и усердного переваривания, затрачивается много энергии. Этот процесс осложняется тем, что летом наша кровь сгущается, из-за чего обмен веществ значительно замедляется. Поэтому любимые в теплое время года шашлыки (особенно из свинины), которые являются смесью жиров и трудно перевариваемых волокон, вызывают тяжесть, дискомфорт, а также перегрузят и так заторможенные процессы в организме из-за жары.

Острое и специи

Острые продукты и большое обилие специй ведет к повышению температуры тела, это происходит за счет соединения капсаицина, который есть в составе острых ингредиентов. В свою очередь, перегрев тела ведет к обильному потоотделению, и как результат получаем обезвоживание организма, как раз то, что является самым опасным в такую погоду. Поэтому в жару необходимо отказаться от суши с васаби, блюд восточной кухни, горчицы, хрена, черемши, лука, чеснока и, конечно же, красного и черного перца.

Соленое

Многие обожают различные соленья, которые употребляют круглый год. Особенно актуальны они в качестве закусок под шашлыки. Но такие продукты сильно пересушивают слизистую полость рта, также у них в составе высокий уровень соли, вызывающий задержку воды и сильную жажду. Как результат вас ожидает отечность, вздутие живота и несварение желудка. Еще соленья создают дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, которые и так в жару работают активнее.

Также нутрициолог советует в жаркую погоду отказаться от ресторанной еды, а готовить самим в домашних условиях, не переедать, употреблять больше свежих овощей и супы из них. Заменить мясо на рыбу или птицу.

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