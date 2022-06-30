«Когда курс был 3,5 за рубль, хозяйка потребовала, чтобы я платила в долларах» 2 30.06.2022, 15:07

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Реальные истории от арендаторов и собственников жилья в Беларуси.

Количество предложений по аренде квартир последние месяцы увеличивается, а цифра желающих снять жилье наоборот становится меньше. «Наша Ніва» поинтересовалась, как изменились ставки в реальных цифрах.

Семья, которая снимает двухкомнатную квартиру в столичном Уручье, рассказывает, что нашла подходящую квартиру и подписала договор за два дня до начала войны. До этого они довольно долгое время искали жилье в бюджете до 250 долларов, но безуспешно.

«Во время поиска мы и сами звонили хозяевам, и объявление на Onliner разместили, что семья ищет квартиру, но до февраля нам почти никто ничего не предложил, а тут сами хозяева позвонили и пригласили посмотреть», — вспоминают собеседники.

После заселения в квартиру новоселы не успели снять объявление с Onliner — и их завалили звонками с предложениями.

«После 24 февраля нам начали звонить почти ежедневно, пока мы не удалили это объявление, так как квартира, в которую мы заселились, нам нравится и мы не стали искать более выгодных вариантов.

Что касается ставки аренды, то она никак не изменилась, но, когда доллар был под 4 рубля, то мы договорились, что будем платить сумму, эквивалентную 700 рублям. А когда курс стал ниже, то стали снова платить 250 долларов».

Другой мужчина сдает квартиру в Минске гражданам Украины, которые уже не первый год живут в Беларуси. После начала войны, когда рубль начал проседать, мужчина на 20% уменьшил ставку аренды.

«После рубль укрепился, но размер арендной платы я уже не возвращал на довоенный уровень, а оставил его сниженным», — говорит собеседник.

Читатель из Гродно сдает большую однушку с хорошим ремонтом. В лучшие времена он сдавал ее за 200 долларов.

«Мой нынешний арендатор въезжал в квартиру по ставке 170 долларов, но за последний год пришлось немножко снизить цену до 150. С июня договорились, что он продлит договор, но уже по 130 долларов», — говорит собеседник.

Мужчина признается, что вынужден идти на уступки по цене, так как в Гродно ставки потихоньку падают, а количество квартир, выставленных для аренды, растет.

«Если видишь, что тебе попался адекватный квартирант, который всегда вовремя оплачивает аренду, поддерживает жилье в хорошем состоянии и самостоятельно решает мелкие проблемы, то лучше сделать скидку, чем неизвестно сколько ждать кого-то другого», — подытожил собеседник.

Второй читатель из Гродно снимает двухкомнатную квартиру за 150 долларов. Когда рубль начал дешеветь, то хозяева сами позвонили ему с выгодным предложением.

«Когда доллар был под 4 рубля, собственник квартиры сам сказал, что и дальше будет считать доллар по 2,5 рубля», — вспоминает мужчина.

Многие читатели обращают внимание, что на период курсовых колебаний чаще всего обеим сторонам удавалось договориться о том, чтобы по крайней мере на какое-то время закрепить ставку по довоенному курсу.

«Сдаем однушку за 150 долларов. Когда курс начал расти, то сами позвонили квартирантам и сообщили, что не возьмем с них ни гроша больше, чем раньше. И если что, то на улицу тоже не выкинем.Поэтому наши арендаторы так и рассчитываются за квартиру по прошлогоднему курсу», — делятся люди.

Еще один хозяин однокомнатной квартиры в Минске в пределах второго кольца говорит, что сдает ее за 450 рублей и не изменяет стоимость аренды с 2020 года.

Почти все собеседники из числа арендодателей сходятся во мнении, что если в квартире уже длительное время живет человек, который полностью тебя устраивает, то лучше пойти на уступки или просто зафиксировать цену в рублях. Никогда заранее не знаешь, не будет ли проблемным следующий квартирант.

Но бывают и другие ситуации, как с нашей читательницей, которая до курсового скачка снимала однушку в минском микрорайоне Сухарево за 250 долларов.

«Когда курс доллара был 3,5 за рубль, хозяйка потребовала, чтобы я платила в долларах, она была не готова обсуждать скидку, обосновывая это тяжелыми обстоятельствами. В итоге я решила уехать. Сейчас также снимаю большую однушку (45 м2) в том же районе с хорошим ремонтом за 650 рублей в месяц без привязки к валюте».

По статистике Realt.by, за май количество предложений по аренде квартир в Минске в базе портала увеличилось на 5% по сравнению с апрелем, тем временем как количество поисковых запросов «снять квартиру в Минске» снизилось на 5%.

Агентство «Твоя столица» дает следующие цифры: в январе средняя цена за съемную однушку была 220 долларов, а в июне — 194. Двушка в январе в среднем стоила 270 долларов в месяц, теперь же — 247.

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