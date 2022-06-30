В Беларуси лимит для посылок в 22 евро отменяется 10 30.06.2022, 15:11

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В каких случаях придется заполнять электронную декларацию?

С 1 июля отменяется лимит в 22 евро на посылки из зарубежных интернет-магазинов, сообщает Национальный правовой портал.

Теперь заполнить электронную декларацию на посылку придется, только если ее общая стоимость, вес или количество товаров превысят лимиты, которые установила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).

ЕЭК ранее увеличила для физических лиц лимиты стоимости иностранных посылок, которые не будут облагаться таможенными пошлинами. Сейчас вместо 22 евро — 1000 евро. Вес беспошлинных посылок также возрос с 10 до 31 килограмма.