закрыть
30 июня 2022, четверг, 16:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси лимит для посылок в 22 евро отменяется

10
  • 30.06.2022, 15:11
  • 4,018
В Беларуси лимит для посылок в 22 евро отменяется

В каких случаях придется заполнять электронную декларацию?

С 1 июля отменяется лимит в 22 евро на посылки из зарубежных интернет-магазинов, сообщает Национальный правовой портал.

Теперь заполнить электронную декларацию на посылку придется, только если ее общая стоимость, вес или количество товаров превысят лимиты, которые установила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).

ЕЭК ранее увеличила для физических лиц лимиты стоимости иностранных посылок, которые не будут облагаться таможенными пошлинами. Сейчас вместо 22 евро — 1000 евро. Вес беспошлинных посылок также возрос с 10 до 31 килограмма.

популярное за неделю

Мнение

Полуночные призраки в Сувалкском коридоре
Полуночные призраки в Сувалкском коридоре Владимир Халип
Игры закончились 24 февраля
Игры закончились 24 февраля Андрей Зубов
Наша задача — свергнуть Лукашенко
Наша задача — свергнуть Лукашенко Юрий Романенко
Война с мафией
Война с мафией Леонид Невзлин