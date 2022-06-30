Генерал Марченко: Если бы ВСУ разогнались, то россияне уже были бы за Керченским мостом 8 30.06.2022, 15:19

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У армии РФ нет ни желания, ни мотивации воевать.

Украинский генерал-майор Дмитрий Марченко заявил, что сейчас останавливать войну ни в коем случае нельзя. Вооруженные Силы Украины набрали темп и у них есть огромное желание. Если бы у ВСУ было достаточно техники, то они выгнали бы оккупантов из Крыма.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Дмитрий Марченко руководил обороной Николаева с 25 февраля до начала апреля. Он уверяет, что нужно "добивать Россию".

Генерал-майор рассказал, что с временно оккупированными территориями поддерживают тесную связь. В Херсоне, отметил Марченко, есть люди, которые "спрятали оружие и ждут сигнала". По мнению военного, освобождать Херсонщину будут сразу с двух сторон.

"Никто не собирается сдавать, и никто не собирается их бросать. Если у кого-то пробегают мысли, а давайте на этом остановим войну – нет, это наша страна, это наши земли!" – подчеркнул Марченко.

Правда, в Херсонской области украинская армия действительно потеряла время и это позволило россиянам закрепиться. Сейчас там работают слаженные подразделения ВСУ, которые наносят удары по необходимым точкам.

"Скажу как есть, если бы у нас сейчас было достаточно сил и средств, которых, к сожалению не хватает, это техника, вооружение, артиллерия, ПВО, поддержка с воздуха, если бы мы разогнались, поверьте, то они бы остановились уже за Керченским мостом", – добавил генерал-майор.

Марченко убежден, что в случае контрнаступления ВСУ россияне будут убегать, ведь у них нет ни желания, ни мотивации воевать. Большинство пленных из войска врага – это, как правило, малообразованная молодежь – с низким уровнем морали.

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