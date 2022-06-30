В центре Бобруйска дерево упало на автомобиль, в котором была женщина-водитель 3 30.06.2022, 15:30

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Женщина рассказала, что ждала с автошколы дочь.

В центре Бобруйска дерево упало на автомобиль Hyundai Santa Fe, в котором была женщина-водитель. Как пишет komkur.info, происшествие случилось вечером в среду. Дерево упало на автостоянку, когда не было ни ветра, ни грозы.

Женщина говорит, что ждала с автошколы дочь. "Это счастье, что мой ребенок не успел выйти", — говорит она. Видимых травм женщина не получила, но ее забирала для осмотра "скорая".

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