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Air China возобновляет полеты в Беларусь

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  • 30.06.2022, 15:45
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Air China возобновляет полеты в Беларусь

Какие требования к пассажирам.

С 1 июля авиакомпания Air China возобновляет полеты в Беларусь, сообщает 30 июня Национальный аэропорт Минск. Рейсы из Минска в Китай будут выполняться по пятницам на самолете Airbus A330, пишет Ol.

Прибытие в Национальный аэропорт Минск запланировано в 17:25, обратный рейс вылетает в 19:35. До паузы последний рейс в белорусскую столицу был выполнен 25 марта 2022 года.

Для полета в Китай белорусам необходимо за 48 часов до посадки на рейс сдать два ПЦР-теста в разных утвержденных китайским посольством медицинских учреждениях (это Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья на ул. Казинца, 50, и Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии на ул. Филимонова, 23). Второй ПЦР-тест следует сдать за 12 часов до полета.

С другими требованиями к пассажирам, прибывающим в Китай из Беларуси самолетом, можно ознакомиться на сайте посольства.

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