NYT: Кремль снизил свои военные амбиции перед лицом украинского сопротивления 1 30.06.2022, 15:58

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Бегство оккупантов со Змеиного может подорвать их контроль над ключевыми судоходными путями в акватории.

Российские войска после бегства с украинского с острова Змеиный, на котором они устроили плацдарм с зенитными ракетными комплексами, могут потерять контроль над важнейшими судоходными путями.

Об этом идет речь в материале The New York Times, сообщает obozrevatel.com. Авторы статьи успели проанализировать новый провал российской армии, который в стране-агрессоре всячески пытаются скрыть.

"Произошедший всего через неделю после того, как Кремль похвастался отражением украинской попытки вернуть себе остров, вывод российских войск стал еще одним примером того, как Москва снизила свои военные амбиции перед лицом украинского сопротивления", – сказано в статье.

Сообщается также, что когда российские солдаты уходили со Змеиного, крымское отделение Радио "Свободная Европа" сообщило, что пять из семи российских подводных лодок Черноморского флота были спущены на воду из порта Севастополя.

Аналитики указали на то, что остров-крепость был мишенью для русских с первого дня вторжения и после затопления крейсера "Москва" он приобрел еще более важное значение для обеих стран.

Хотя Россия перебросила на остров мощные зенитно-ракетные комплексы для поддержки своих сухопутных войск, под напором ВСУ оккупанты лишились большей части техники и поспешно эвакуировались.

Учитывая уязвимость Змеиного, аналитики не готовы сказать, пойдет ли сейчас Украина на восстановление своего гарнизона на острове.

В ночь на 30 июня российские оккупанты под ударами украинской артиллерии срочно вывели остатки гарнизона со Змеиного, придумав отговорку, что Россия пошла на "жест доброй воли".

Вскоре Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал видео в подтверждение того, что причиной побега войск РФ с острова стали атаки украинских защитников.

В России отреагировали на заявление Минобороны РФ, заявив, что командование обманывает и позорит страну.

Украинцы же высмеяли отговорки российских войск о "жесте доброй воли".

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