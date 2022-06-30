Житель Жабинки сорвал пикет БРСМ против польских властей 5 30.06.2022, 16:20

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Лукашисты обвинили смелого мужчину в хулиганстве и отправили под суд.

У здания генерального консульства Польши в Бресте 19 апреля прошел пикет БРСМ «против действий польских властей по сносу памятников воинам-освободителям». Как утверждает прокуратура, проходящий мимо мужчина оскорблял участников пикета. По данным правозащитников, он выкрикнул им: «Без Лукашенко!» Его обвинили в хулиганстве и дали полтора года «химии», сообщает zerkalo.io.

По данным прокуратуры, «он грубо нарушал общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, действуя с исключительным цинизмом, выкрикивал унизительные высказывания, а также реплики с использованием нецензурной лексики в адрес участников пикета». По данным правозащитников, проходя мимо участников пикета он крикнул «Без Лукашенко».

Суд Ленинского района Бреста признал мужчину виновным в хулиганстве (ч. ст. 339 УК Беларуси) и вынес приговор — 1,5 года «химии».

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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