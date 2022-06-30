Падение реальных доходов в РФ достигло максимума за последние семь лет 8 30.06.2022, 16:24

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Сильнее россияне беднели только после аннексии Крыма.

Падение реальных доходов россиян достигло максимума за последние семь лет. Об этом сообщило "Радио Свобода", ссылаясь на отчет Росстата.

Согласно отчету, зарплаты работающих россиян остаются приблизительно прежними, однако с поправкой на растущие цены покупательная способность сократилась на 7,2%. Сильнее россияне беднели только в 2015 году, после аннексии Крыма и наложенных тогда на Россию экономических санкций.

Наибольший спад реального дохода традиционно ударил по работникам бюджетной сферы: врачам и соцработникам (11,4%), ученым и преподавателям вузов (10%) и учителям (9,1%). Все они получали в последние месяцы прибавки к зарплате, но те не успевали угнаться за инфляцией.

Объем розничной торговли в России упал на 10% в сравнении с началом февраля; объем импорта – на 40%.

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