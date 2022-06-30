«А вернуть мне деньги по своей инициативе банк не может?» 2 30.06.2022, 17:03

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Банкомат не отдал 1,3 тысячи из-за сбоя, клиенту пришлось просить возврат.

Парень пытался снять деньги с карты в банкомате, и хотя они списались, банкомат купюры не отдал. Жалоба в банк спустя несколько дней решила проблему, но оставила перед минчанином вопрос: а если бы он не написал заявление, банк бы просто оставил деньги себе? Журналисты onliner.by спросили об этом у банков и попытались узнать, проводят ли они какие-то проверки после масштабных сбоев или просто ждут заявлений.

«Банкомат долго думал, но в итоге решил деньги мне не выдавать»

Читатель Виталий 20 июня пытался снять наличность со своей карты «Белгазпромбанка» в банкомате банка-партнера — «Белагропромбанка». Произошло это аккурат во время последних сбоев в работе Белорусского процессингового центра.

— Банкомат долго думал, но в итоге решил деньги мне не выдавать. Проверил баланс — с карты списались все 1290 рублей. В тот же день я написал заявление в банк, его зафиксировали и попросили ожидать решение в течение двух рабочих дней, так как банкомат не их, а банка-партнера. В итоге деньги мне вернули, хоть и позже обещанного срока, — говорит парень. — И что интересно, в выписке по карте суммы в 1290 рублей нет (нет даже такой операции, из заблокированных сумм тоже нет этой строки), хотя поначалу эта сумма висела в заблокированных средствах.

Вроде бы деньги и вернули, но у клиента банка возник вопрос: а если бы он не стал писать заявление, ему бы вернули деньги или нет? Ведь если банкомат выдал человеку лишние купюры, его будут искать и угрожать уголовным делом, а если банк не отдал деньги — будут ли искать человека с таким же усердием?

— В итоге деньги мне вернули, хоть и позже обещанного срока, — говорит парень. — Но обратного зачисления тоже нет, все происходит так незаметно, что человек может и не догадаться, что деньги пришли или ушли. У знакомого в тот же день списалась одинаковая сумма дважды, он ее не сразу заметил. Получается, если клиент не заметил двойное списание и не обратился в банк, вернул бы мне деньги банк по своей инициативе? И если был масштабный сбой в работе по всей стране, проводят ли банки проверку: не пришло ли им чего-то лишнего, или вдруг чего-то не дошло?

«Для возврата по безналичным операциям банку письменное заявление клиента не нужно, а в случае с банкоматами — нужно»

В банке — владельце карточки пояснили, что не имеют к ситуации никакого отношения.

— Что касается сбоя в БПЦ 20 июня, мы не можем знать, сколько раз банкомат другого банка выдал денежные средства клиенту или сколько услуг клиент получил, — прокомментировали в «Бегазпромбанке» и выслали кусок законодательства (пункт 5.4 Условий использования физическими лицами личных дебетовых банковских платежных карточек). — Если коротко, то банк, выпустивший карту, не располагает информацией о том, какую сумму (не) выдал банкомат другого банка.

В «Беагропромбанке» пояснили, что банки видят лишние списания или «зажеванные» банкоматом деньги и без заявления клиента. А также отметили, что не зафиксировали во время сбоя увеличения количества заявлений клиентов по спорным операциям по сравнению с обычными днями.

— Если речь идет об операциях, которые были проведены в период перебоев в работе БПЦ 20 июня, то по данным операциям на стороне БПЦ проводилась работа по урегулированию такого рода операций в автоматическом режиме. По ряду операций урегулирование было осуществлено 20 июня, по некоторым — в период с 22 по 23 июня. Урегулирование осуществляется на стороне БПЦ и банков, без ожидания заявлений клиентов, — комментирует «Белагропромбанк».

В Нацбанке пояснили: все, что излишне списалось у клиентов, банки возвращают, что не перечислилось — досылают. Если сбой мелкий, то делают это быстро, а если крупный — может потребоваться больше времени. Когда речь идет о безналичных платежах — банку не требуется письменное заявление клиента, а вот в случае с банкоматами возврат будет по заявлению.

— Хотели бы также обратить внимание, что речь идет о случаях сбоев внутри нашей платежной системы: в работе процессингового центра или систем самого банка. Если же в процессе участвуют внешние контрагенты, причины могут быть на их стороне. Так что в любом случае, если что-то лишнее списалось или куда-то что-то не дошло, целесообразно обратиться в кол-центр обслуживающего вас банка. Там помогут сориентироваться в ситуации, — советуют в Нацбанке.

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