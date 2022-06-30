Названы четыре привычки, которые продлят вашу жизнь на десять лет 3 30.06.2022, 17:21

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Что нужно делать, чтобы жить дольше.

Ученые из Гарвардского университета выявили паттерны поведения, которые могут продлить жизнь на десять и более лет. В процессе исследования специалисты изучили огромное количество данных от 78 000 женщин и 44 000 мужчин. Результаты показали корреляцию между определенными привычками и уменьшением риска сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, которые являются одной из основных причин преждевременных смертей. Оказалось, что люди, которые соблюдали пять простых правил, имели на 82% меньше шансов умереть от болезней сердца или рака. Сайт marieclaire.ru рассказал, что это за правила.

Соблюдать здоровую диету

По мнению исследователей, здоровая диета должна содержать минимально обработанные цельные продукты и злаки, овощи, фрукты, орехи и любые натуральные источники белка, например, рыбу и бобы.

Регулярно заниматься спортом

О важности физических нагрузок для увеличения продолжительности жизни говорит не только исследование ученых из Гарварда. Специалисты американского Национального института рака (NCI) также подтверждают: даже небольшое количество ежедневных упражнений может продлить жизнь на несколько лет. Подойдут любые умеренные нагрузки: прогулки на свежем воздухе, йога, легкие силовые тренировки и т.п.

«Было доказано, что физическая активность помогает поддерживать здоровый вес тела, здоровье костей, мышц и суставов, способствует психологическому благополучию и снижает риск многих заболеваний, в том числе некоторых видов рака», — говорят сотрудники NCI.

Ограничить алкоголь

Доказано, что алкоголь увеличивает риск сразу нескольких видов рака: груди, толстой кишки и пищевода. При этом сокращение количества потребляемых спиртных напитков (или вовсе отказ от них), напротив, снижает риск онкологии и ряда других опасных недугов и продлевает жизнь.

Не курить

Если от алкоголя не обязательно отказываться полностью, то такую вредную привычку, как курение, стоит навсегда исключить, если вы хотите прожить дольше. Дело в том, что сигареты являются причиной смертности от рака легких в 90% всех случаев, от бронхита и эмфиземы — в 75% и от болезней сердца — в примерно 25% случаев.

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