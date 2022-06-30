«На прилавках указаны одни цены — в чеке уже другие» 2 30.06.2022, 17:32

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На какие «сюрпризы» в магазинах жалуются белорусы?

В Беларуси активно открываются так называемые дискаунтеры низких цен. В них товары значительно дешевле, но и качество порой оставляет желать лучшего, пишет «Медиа-Полесье».

На какие торговые сети и почему жалуются пинчане?

О некачественных товарах, отношении к покупателям пинчуки рассказывают в группе «Доска позора».

Остались недовольны посещением магазина «Доброцен» на К. Маркса. По словам пользователя, они «зашли за минут шесть до закрытия, на время не обратили внимания, но нужно было приобрести некоторые товары. Работники с агрессией начали выгонять из магазина, но упросили пробить на кассе. Кассовый аппарат оказался неисправен, не смогли оплатить и через электронный кошелек». При этом продавцы «с явной агрессией потребовали открыть сумку и проверили, ничего ли мы не украли. Это крайнее безобразие. Были очень разочарованы».

Остались разочарованы покупатели сети «Дионис». Пинчане купили здесь продукцию собственного изготовления торт «Банановый». По словам пользователя, он из слоеного теста, и в первый раз просто покорил семью. Очередная покупка торта оказалась неудачной – «купили, внутри были булки». Остальным пинчанам пользователь посоветовал: «покупая собственную продукцию, будьте внимательны. А может, это нам так не повезло))))».

Еще одна пинчанка рассказала, что поход в магазин «Остров чистоты» обошелся ей гораздо дороже, чем она рассчитывала. По ее словам, на прилавках указаны одни цены — в чеке уже другие, гораздо выше.

Совсем неаппетитные яйца купил следующий пользователь в магазине «Оснежицы».

Жительница Пинска решила купить курицу в магазине «Хит» на Брестской. По словам женщины, «хорошо, что услышала неприятный запах. Оказалось, что вся курица на витрине была протухшая. Покупательница обратилась к продавцу магазина, и курицу убрали сразу же. Но на этом, как пишет женщина, «шоу не закончилось». В колбасном отделе она увидела колбасу, покрытую плесенью с неприятным запахом. И стоила она больше 22 рублей за кг. «Это просто ужас. Куда смотрят работники магазина? Где санстанция? Шок и только. И куда вообще можно обращаться в таких случаях?» — задается вопросом пинчанка.

Еще один интересный экземпляр хлеба продавали в магазине «Маяк» на Белова. Хлеб «Хуторок зерновой обеденный», произведенный в Солигорске продавали с мухой в упаковке. Залетела она в упаковку на хлебокомбинате или в магазине – не важно. Но факт, как говорится, на лицо.

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