ВСУ разнесли склад боеприпасов оккупантов на Донбассе

ВСУ разнесли склад боеприпасов оккупантов на Донбассе1
- 30.06.2022, 17:48
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В очередной раз удачно отработал украинский беспилотник «Валькирия».
На Донбассе оккупанты попрощались с очередным складом боеприпасов. На этот раз противник потерял склад боеприпасов к РСЗО "Ураган".
Об этом сообщает ОК "Север" и публикует видео уничтожения вражеского склада.
Где-то на Донбассе с помощью БПАК наши защитники метко попали в склад боеприпасов к "Урагану" и уничтожили его! – написали украинские защитники.
Отмечается, что в очередной раз удачно отработал украинский беспилотник "Валькирия".