закрыть
30 июня 2022, четверг, 18:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ разнесли склад боеприпасов оккупантов на Донбассе

1
  • 30.06.2022, 17:48
  • 2,610
ВСУ разнесли склад боеприпасов оккупантов на Донбассе

В очередной раз удачно отработал украинский беспилотник «Валькирия».

На Донбассе оккупанты попрощались с очередным складом боеприпасов. На этот раз противник потерял склад боеприпасов к РСЗО "Ураган".

Об этом сообщает ОК "Север" и публикует видео уничтожения вражеского склада.

Где-то на Донбассе с помощью БПАК наши защитники метко попали в склад боеприпасов к "Урагану" и уничтожили его! – написали украинские защитники.

Отмечается, что в очередной раз удачно отработал украинский беспилотник "Валькирия".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Полуночные призраки в Сувалкском коридоре
Полуночные призраки в Сувалкском коридоре Владимир Халип
Игры закончились 24 февраля
Игры закончились 24 февраля Андрей Зубов
Наша задача — свергнуть Лукашенко
Наша задача — свергнуть Лукашенко Юрий Романенко
Война с мафией
Война с мафией Леонид Невзлин