ВСУ разнесли склад боеприпасов оккупантов на Донбассе 1 30.06.2022, 17:48

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В очередной раз удачно отработал украинский беспилотник «Валькирия».

На Донбассе оккупанты попрощались с очередным складом боеприпасов. На этот раз противник потерял склад боеприпасов к РСЗО "Ураган".

Об этом сообщает ОК "Север" и публикует видео уничтожения вражеского склада.

Где-то на Донбассе с помощью БПАК наши защитники метко попали в склад боеприпасов к "Урагану" и уничтожили его! – написали украинские защитники.

Отмечается, что в очередной раз удачно отработал украинский беспилотник "Валькирия".

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