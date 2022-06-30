В одном из районов Могилевской области объявили карантин из-за бешенства 30.06.2022, 17:55

Год назад там же вводились подобные ограничения.

Из-за бешенства животных ввели карантин на некоторых территориях Климовичского района. Соответствующее решение приняли местные власти. Ограничения касаются деревни Гусарка и фермы Галичи коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия "Приграничный-Агро", а также прилегающих к ним лесных массивов.

Как сообщает rodniva.by разработан соответствующий оперативный план и мероприятия для ликвидации эпизоотического очага и предупреждения новых случаев заболевания.

Кстати, карантин из-за бешенства вводили в Климовичском районе и в прошлом году.

Бешенство – острое инфекционное заболевание зоонозной природы, протекающее с поражением нервной системы и заканчивающиеся летальным исходом. Предупредить болезнь у человека и животных можно только с помощью курса профилактических прививок.

Из домашних животных источниками инфекции для человека чаще всего становятся собаки и кошки, из диких – лисицы, волки, енотовидные собаки и различные грызуны. Заражение человека может происходить через укусы, ссадины, царапины, ослюнении кожных покровов, слизистой, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной.

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