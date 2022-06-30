Байден объявил пакет помощи Украине от 50 стран 1 30.06.2022, 18:12

1,014

Джо Байден

Сотни танков и артсистем.

Более 50 стран предоставят Украине новый пакет военной помощи. В него войдут более 600 танков, около 500 артиллерийских систем и другие вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена на саммите НАТО в Мадриде.

"США объединяют мир, чтобы поддержать Украину, союзники и партнеры по всему миру вносят значительный вклад. Министр обороны Остин только что собрал более 50 стран, которые взяли на себя новые обязательства, и это глобальные усилия по поддержке Украины", - отметил он.

По словам Байдена, в новый пакет военной помощи войдут:

140 000 противотанковых систем

более 600 танков

около 500 артиллерийских систем

более 600 тысяч артиллерийских боеприпасов

Кроме того, Украине будут поставлены дополнительные реактивные системы залпового огня (HIMARS), противокорабельные комплексы и системы ПВО.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».