В Израиле показали прибор, который позволяет видеть сквозь стены 7 30.06.2022, 18:23

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Он создает изображение в режиме реального времени.

Израильская компания Camero-Tech создала на основе искусственного интеллекта технологию Xaver 1000, с помощью которой можно видеть объекты через стены. Ее смогут использовать военные, правоохранители и спасатели, говорится на сайте разработчика.

3D-устройство “Sense-Through The Wall” создает изображение в режиме реального времени. Оно позволяет определить общую планировку комнаты или сооружения, количество находящихся внутри людей, а также точное расстояние, на котором расположены эти объекты.

В компании утверждают, что Xaver 1000 позволит увидеть живые и неодушевленные объекты сквозь самые толстые слои стройматериалов. С помощью технологии можно определить позу человека, находящегося под завалом или за другими препятствиями, что позволяет более квалифицированно оказать ему помочь.

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