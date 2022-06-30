В Израиле показали прибор, который позволяет видеть сквозь стены

В Израиле показали прибор, который позволяет видеть сквозь стены7
- 30.06.2022, 18:23
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Он создает изображение в режиме реального времени.
Израильская компания Camero-Tech создала на основе искусственного интеллекта технологию Xaver 1000, с помощью которой можно видеть объекты через стены. Ее смогут использовать военные, правоохранители и спасатели, говорится на сайте разработчика.
3D-устройство “Sense-Through The Wall” создает изображение в режиме реального времени. Оно позволяет определить общую планировку комнаты или сооружения, количество находящихся внутри людей, а также точное расстояние, на котором расположены эти объекты.
В компании утверждают, что Xaver 1000 позволит увидеть живые и неодушевленные объекты сквозь самые толстые слои стройматериалов. С помощью технологии можно определить позу человека, находящегося под завалом или за другими препятствиями, что позволяет более квалифицированно оказать ему помочь.