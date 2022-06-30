До +34°С ожидается в Беларуси 1 июля 1 30.06.2022, 18:30

Без осадков.

Небольшая облачность и до плюс 34 градусов будет в Беларуси 1 июля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу, 1 июля, будет небольшая облачность и без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер восточной четверти ночью слабый, днем 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 12 градусов по востоку до плюс 22 градусов по западу. Днем воздух прогреется до плюс 28-34 градусов. В связи с этим Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.

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