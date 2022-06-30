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Беларусь и Россия снова планируют отменить роуминг

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  • 30.06.2022, 19:17
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Беларусь и Россия снова планируют отменить роуминг

Новый срок — до конца года.

Беларусь и Россия снова заговорили об отмене роуминга. На этот раз полную отмену обещают до конца этого года, сообщает РИА Новости.

«Остались некоторые нюансы, которые сейчас прорабатываются на уровне минсвязи, минцифры и операторов… Стоит задача как можно быстрее, я думаю, что до конца года точно уже», — заявил заместитель госсекретаря «союзного государства» Владимир Амарин «на полях» в IX Форума регионов.

С 1 апреля для белорусских и российских абонентов действуют бесплатные входящие звонки в роуминге. В апреле посол России в Беларуси Борис Грызлов обещал, что роуминг полностью отменят до 1 июня. Но этого пока не произошло.

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