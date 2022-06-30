NASA просит вашей помощи: нужно искать облака на Марсе 30.06.2022, 19:34

Любой желающий может помочь исследователям разгадать загадку о тонкой атмосфере планеты.

Ученые NASA запустили проект Cloudspotting on Mars (поиск облаков на Марсе), в рамках которого любой желающий может помочь исследователям разгадать загадку о тонкой атмосфере Марса, пишет «Новое время».

Исследования показывают, что когда-то на Марсе текли реки и, возможно, процветала жизнь. Однако затем все это пропало — и теперь это планета, которая кажется абсолютно безжизненной и пустынной.

Ученые связывают это с тем, что атмосфера Марса в какой-то момент начала истощаться — однако так ли это не самом деле, ответить пока никто не может.

Точку в этом вопросе может поставить проект Cloudspotting — это набор атмосферных данных, собранных аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter. Для небольшой группы ученых, работающих над проектом, объем данных чрезвычайно велик, а потому они призывают на помощь всех желающих.

На сайте вы сможете проследить за четырехчасовым «путешествием» зонда. Облака, которые он зафиксировал выглядят как на картинке.

Ученые хотят, чтобы пользователи помогли им зафиксировать облака и отмечали эти «мосты».

Ученые отмечают, что они тестировали возможность использования нейросетей для поиска облаков, однако выяснилось, что люди справляются с этим заданием куда точнее.

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