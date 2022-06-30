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Беларусь продолжает отправлять России боеприпасы

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  • 30.06.2022, 19:40
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Беларусь продолжает отправлять России боеприпасы

Режим двумя железнодорожными эшелонами отправил в РФ очередную партию.

Беларусь на прошлой неделе отправила России очередную партию боеприпасов.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Белорусские власти продолжают оказывать помощь России в ведении войны против Украины. По нашим данным, на прошлой неделе противник двумя железнодорожными эшелонами отправил очередную партию боеприпасов для нужд оккупационных войск России. Соответственно, эти боеприпасы будут применены против наших защитников", - заявил он.

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