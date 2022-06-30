Сенцов о службе в ВСУ: Охота на самолеты и вертушки – занятие интересное, но требует выдержки 2 30.06.2022, 19:50

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Олег Сенцов

Украинский режиссер сравнил выслеживание вражеской авиатехники с игрой в кошки-мышки.

Бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов, который после масштабного вторжения России служит в Вооруженных силах Украины, 30 июня разместил в Facebook селфи, на котором запечатлен в военной форме во время охоты на самолеты или вертолеты российских оккупантов.

"Война – это не всегда контактные бои, атаки или спецоперации. Преимущественно ты занимаешься бытом, прячешься от вражеской артиллерии и ждешь. Ждешь когда начнут насыпать, когда прекратят, или когда появится враг. Охота на самолеты и вертушки – занятие интересное, но требует выдержки и рисков, так как при захвате цели приборы показывают пилоту местоположение стрелка", – написал Сенцов.

Он сравнил выслеживание вражеской авиатехники с игрой в кошки-мышки.

"А еще перед вылетом своей авиации рашисты прореживают лесополосы артой и минометами, пытаясь уничтожить скрывающиеся там расчеты ПЗРК. Но большую часть времени ты все же ждешь, примерно так", – подытожил он.

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