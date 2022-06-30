Проживающий в Беларуси гражданин России получил 15 лет колонии 1 30.06.2022, 20:01

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В чем его обвиняют?

33-летний гражданин России Андрей Поднебенный, проживающий в Гомеле, получил 15 лет лишения свободы в колонии усиленного режима и должен выплатить компенсацию в более 16 тысяч рублей. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Мужчину обвиняли в руководстве экстремистским формированием, покушении на умышленное уничтожение чужого имущества и актах терроризма, сообщает «Гомельская правда».

Согласно материалам дела, в сентябре 2019 года он проник на стройку, облил воспламеняющимся веществом колесо строительной автокрана и поджег его. В ноябре 2021 года мужчина проколол шины в 39 троллейбусах в депо. Кроме этого, россиянина обвиняли в поджоге машины сотрудника милиции и администрировании «экстремистского» телеграм-канала.

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