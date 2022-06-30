«Регистратор спросила: «Вы серьезно?»

Пары, которые дважды женились на одном и том же человеке.

Говорят, нельзя войти в одну и ту же реку дважды, но наши герои с этим не согласны. «Зеркало» нашло пары, которые дважды женились (выходили замуж) за одних и тех же людей. Не верите? Знакомьтесь.

Ксения и Максим. Первый раз в браке прожили семь лет, после второй свадьбы вместе уже два года

Ксения и Максим учились в одной школе, так и познакомились. Когда Ксюша была в 9-м классе, а Максим в 11-м, школьники пошли на первое свидание и через шесть лет поженились.

— Это была красивая свадьба с гостями и белым платьем. Я понимала, Максим — человек, с которым я бы хотела прожить всю жизнь. У нас родился сын, я была счастлива, — возвращается в тот день Ксения. — Вместе мы прожили семь лет. Отношения постепенно усложнялись. Стало тяжело понимать друг друга, и, кажется, мы забыли, зачем вместе. На этом фоне у мужа появилась другая девушка.

Развелись мы в 2019-м, хотя семья распалась еще в 2017-м. Сдерживали нас жилищные и материальные вопросы. Когда я стала на ноги и поняла, что могу сама содержать себя и ребенка, подала заявление на развод. Случилось это 4 января. Новый год, новая жизнь.

С тех пор каждый из нас пошел своей дорогой. Единственный, кто нас объединял, — сын. Понимали, мы оба его родители, и продолжали оставаться на связи.

Пробовали строить отношения с другими людьми, но ни у меня, ни у Максима это не получилось. А вот прошлые обиды со временем стали отпускать, общаться мы начали спокойнее и чаще. Снова появились чувства, мы даже пробовали жить вместе. Ребенок шел в школу, а у нас, хотя папа и мама вроде как вместе, все равно считалась неполная семья. Периодически я поднимала вопрос со своим статусом. Кто я? Бывшая жена? Максим отшучивался: «Мы уже были в браке и знаем, как это. Формальность с регистрацией нам ни к чему».

А потом случились выборы 2020 года. 10 августа силовики достали Максима из машины. Наизусть он знал только мой номер, поэтому я была единственная, кому он смог позвонить и быстро сообщить о задержании. Где именно он находится, я не знала и стала звонить в «102». Там у меня спросили: «А вы ему кто?» Я на автомате ответила: «Бывшая жена». А мне в трубку смех. Говорят: «А чего ты звонишь? Это же бывший муж. Забудь». До сих пор эта фраза звенит у меня в ушах. То, что у нас общий ребенок, никого не волновало.

Стала искать его по волонтерским спискам, очень переживала. Информация по задержанным поступала разная, вплоть до того, что кто-то погиб. Тогда в моей голове возник вопрос: «Смогу ли я жить без Максима?» Было понятно, что нет.

Нашла я его только через двое суток. Когда забирала из изолятора, он был сильно избит. Лежал в больнице.

— Тогда вы ему и намекнули, что пора бы снова сделать вам предложение?

— Нет, — улыбается Ксения. — Тогда он был в потерянном состоянии. Ему было не до этого, да и мне тоже.

21 августа его двоюродная сестра выходила замуж. Она знала, что мы в разводе, и приглашала нас по отдельности. Его как брата, а меня как подругу. На этой свадьбе Максим и сделал мне предложение. Поздравляя молодоженов, он сказал, что нужно беречь друг друга, больше общаться. Предупредил: в браке будет сложно, но эти сложности стоит преодолевать. А затем повернулся ко мне и начал говорить, что наша история не может закончиться вот так, что все в ней должно быть красиво. Он встал на колено, хотя я знала, ему было жутко больно, достал кольцо и спросил: «Ксюша, выйдешь ли ты за меня еще раз?»

— И что вы ответили?

— Ничего. Меня колотило. Плюс после развода я не общалась с его семьей, а тут половина гостей — его родственники. Из-за того, что все происходило прилюдно, мне было непросто. Я хотела подойти к нему обнять, а он мне: «Ты не ответила?» Это подхватил и ведущий, спросив, согласна ли я. Я сказала: «Да».

— Как отреагировали его родные?

— Все вокруг плакали.

— А у вас что внутри творилось?

— Я выдохнула. Было ощущение, что произошло то, что должно было произойти. Позже, когда мы обсуждали эту ситуацию, он сказал: «Я понимал, если бы тогда не сделал тебе предложение, не решился бы на это никогда». Да и он полагал, что я в другой ситуации вряд ли бы согласилась.

Расписались мы через две недели. Знаете, я никогда не была сторонницей красивых чисел. Но вдруг открыла календарь, а там 09.09, и поняла: это должна быть наша дата. Правда, как пожениться, мы не знали. Выпала среда. У меня в этот период был отпуск, а муж работал. Он не хотел афишировать ситуацию в офисе и отпрашиваться, поэтому в ЗАГС мы пошли во время его обеда. Не договариваясь, одинаково оделись: в джинсы и черные майки, поэтому, когда вошли в здание, все обратили на нас внимание.

В ЗАГСе шел ремонт, нас пригласили в кабинет регистратора. Там был жутко большой стол, мы сели по разные его стороны. Все было стандартно до того момента, как сотрудница дошла до вопроса буду ли я брать фамилию мужа. Заметив, что фамилии у нас одинаковые, она стала листать мой паспорт. Увидела штамп о разводе и удивилась: «А так можно было?» Привычный текст, который произносят в ЗАГСах, расписывая людей, в ее голове поломался. Вместо «согласны ли вы взять в жены…» она спросила: «Вы серьезно?» А потом уточнила: «Может, еще и кольца взяли?» Кольца взяли. Они, кстати, те же, только отреставрированные.

Мы обменялись кольцами, а затем она предложила поцеловаться. Стол между нами был настолько длинным, что мы поняли: не дотянемся, поэтому просто пожали друг другу руки. Регистратор в этот момент рассмеялась.

Я сделала пост о свадьбе в Instagram, и люди стали нас поздравлять. Кто-то писал, что это все ради ребенка, кто-то искренне желал счастья и интересовался, когда мы будем это событие отмечать. А до этого ведь была волна коронавируса, люди мало общались. Мы с Максимом решили снять усадьбу и организовать праздник. Когда приглашали друзей, реакция у них часто пересекалась. «Твой первый муж был не очень, а этот молодец, не забоялся взять девушку с ребенком. Ну и ты смелая, выходишь замуж за человека в разводе», — говорили они мне.

На свадьбе у нас было около 25 человек. Мы разрешили ведущему шутить на эту тему. В какой-то момент появилось ощущение, что мы потерялись где-то между реальностью и шутками. Чтобы встряхнуть ситуацию, во время торжества я взяла микрофон и честно призналась, что это непростая история. Возвращаться в семью, которая однажды уже была разрушена, сложно. Как и сказать, что я полностью простила Максима. Но я учусь это делать. Мужа эти слова тронули.

— Во втором браке отношения стали другими?

— В нашем случае да, мы же были вместе с юного возраста. Думаю, если бы мы не разошлись, так сильно не ценили бы друг друга. В тот день, когда Максим во второй раз сделал мне предложение, я у него спросила: «Если бы получилось вернуть время назад, чтобы ты изменил в своем первом браке?» Он ответил: «Я бы чаще разговаривал». Мне этого тоже сильно не хватало. Наверное, в этот момент я убедилась в правильности своего «да».

— За два года, сколько вы второй раз вместе, это убеждение не пошатнулось?

— После первого брака я провела над собой большую работу. Занималась с психологом. Стала спокойнее и мудрее. Например, если раньше, когда он задерживался с работы или не звонил, я злилась. Теперь такого нет. Конечно, случается, что прошлая обида накрывает, тогда я выговариваю ее близким подругам. С самим Максимом это решила не обсуждать.

Через полгода после свадьбы у нас начался не самый простой период. Из-за событий 2020-го муж потерял работу, которую любил. Нужно было его подбадривать, решать финансовые вопросы. В этот период мы с ним где-то не сходились во мнениях, но я понимала, это мой человек, и мне важно его поддержать. Не так давно он нашел работу в другой стране и месяц назад переехал. Сейчас у нас новый этап. Учимся жить на расстоянии.

Алексей и Екатерина в первом браке прожили четыре года, после второй свадьбы вместе уже 12 лет

Чуть больше двадцати лет назад Алексей и Екатерина поступили в БГУИР и попали в одну группу. В течение года начали встречаться, а на третьем курсе поженились.

— На самом деле, тогда мы просто хотели жить вместе, но ее мама была сильно против. Типа, грех и все такое. С будущей тещей мы немного поссорились, и Катя ушла со мной, — рассказывает Алексей. — Мы стали жить отдельно, но мама продолжила говорить дочке про ЗАГС. Я видел, Катю это тяготит, и подумал: «Ну что я не гусар?» Я ее люблю, намерения у меня серьезные, поэтому решил сделать одолжение ситуации, и предложил своей девушке руку и сердце.

Мы расписались. Скажу, что в ЗАГС я шел не из-под палки, просто обстоятельства чуть опередили события. У нас была своя квартира, параллельно с учебой мы оба работали, так что жили автономно от родителей.

Прошло четыре года, а потом у меня, скажем так, случился косяк, и меня немножко занесло на гули. Начали появляться знакомые и соблазны, и я на них повелся. В итоге повстречал девушку, которая меня очень впечатлила. А поскольку я парень честный, если люблю, то сразу женюсь, решил: неправильно держать ее в роли любовницы и врать жене.

Мне казалось, что к Кате я больше ничего не чувствую, поэтому сказал ей: «Извини, я ухожу». Как Ельцин в 1999-м. Она, мягко говоря, была удивлена и расстроена. По сути, я ее предел.

Я вернулся в родительскую квартиру и начал строить отношения с новой пассией. Ее завали Марина. Где-то через год у меня стало зреть осознание, что меня снова тянет к бывшей жене. Признаться себе в этом я боялся. Я часто думал о Кате, знал, где она работает. И однажды поехал туда просто на нее посмотреть. Увидел — и «химия» прошла ко крови. Подумал: «Какая же она классная».

Сформировалось понимание, что нужно развязывать этот запутанный узел. Я выбрал путь стерпится-слюбится (есть же такие истории) и решил расписаться с Мариной. Очень глупая ситуация, но мне казалось, так у наших с ней отношений будет какое-то новое развитие. Все-таки на тот момент мы уже полтора года были вместе. В январе мы пошли в ЗАГС, а летом разошлись.

Я остался один. С Катей мы не общались, через общих знакомых я знал: у нее нет отношений, но все дороги к ней передо мной казались закрыты. Она меня, мягко скажем, «терпеть ненавидела». Однако, как говорят тренеры личностного роста, когда в потоке ты видишь цель, тебе проще. Быть с ней — была моя цель. И я начал наступать, чтобы вернуть ее доверие и расположение.

Через общих знакомых стал появляться в зоне ее видимости. Проходит, например, встреча студентов, я на нее иду. Ну, а что? Разве я не студент? Так было раз, два, она это заметила и поставила меня в жесткий бан, что, в общем, меня не остановило. Я стал брать ее на романтику. Знал, ей нравятся розы, поэтому дарил цветы.

Цветы покупал в киосках на станции метро «Институт культуры». Познакомился с продавцами, некоторым даже рассказал свою историю. Одна из женщин мне как-то сказала: «Леха, если она тебя не примет, можешь на мне жениться, я согласна». Я отвечал, что надеюсь пробить оборону. Хотя сделать это было непросто.

Из-за того, что у меня был бан, показывать Кате, что я за ней ухаживаю, было нельзя. Я просто оставлял цветы у нее под дверью или, например, на машине. Как-то позвонил ей и говорю: «Я в твоем дворе по работе. Тут какие-то черти крутятся возле твоей тачки, выйди, посмотри». Она вышла, а там розы. Понимаю это какие-то детские вещи, но тем не менее.

Месяца два почти каждый день я дарил ей цветы. Потом мы стали вместе гулять, увлеклись русским бильярдом. При этом она повторяла: «Это ничего не значит». Но я чувствовал: за два года она меня не разлюбила. Однажды после прогулки Катя сказала: «Ладно, идем ужинать». И все. Образно говоря, на этой высоте я закрепился. Мы стали вместе жить. Где-то спустя полтора года она мне сказала: «Слышишь, хватить в грехе жить, идем расписываться». Я знал, как это делается, говорю: «Ну пойдем» (смеется).

— Как родные и знакомые реагировали на вашу историю?

— Про тещу не помню, а мои родные с радостью. Еще в первом браке Катя им очень нравилась. Непросто было только с подругами жены. Большинство из них, узнав о нас, удивлялись: «Катя, куда ты лезешь?» Их сомнения я пытался перекрыть своей романтичностью. Хотелось снова заслужить доверие любимого человека.

— Получилось?

— В лоб я не спрашивал, но мы не такая ванильная пара, что «ах, шарман, шарман». У нас прямые разговоры. Одно время я увлекался фотографией. Съемки «ню» тоже были. Катя меня без проблем отпускала. Как-то она мне сказала: «Я знаю, если ты захочешь что-то сделать, то сделаешь так, чтобы я не узнала. Но я надеюсь, ты этого не делаешь». На таких паритетных началах мы и живем.

— Второй брак как-то отличается от первого?

— У нас семья активных людей, черный юмор присутствует, и порой я заявляю, что первая жена у меня была самая лучшая.

После второй «ходки» мы уже 12 лет вместе, у нас двое детей. Бывает, мы ссоримся, иногда сильно. Потом миримся, и я точно знаю: это мой человек. Вы смотрели фильм «Любовь и голуби»? Мне он очень нравится. Местами он схож с моей судьбой. Там есть сцена, когда главный герой общается с женой уже после возвращения. И Надюха говорит, что вот она жила не тужила и горя не знала, но именно разлучница им с Васей показала, как он ее любит, и как она его. По сути, это верно. Безусловно, я совершил плохой поступок и вины с себя не снимаю, но эта ситуация дала нам понять, как важны мы друг для друга.

— Екатерина вам не припоминает тут историю?

— Только в шутках, а не так, что ты козел, молодость мою загубил. Вот, например. Марина работает в А1. Когда с Катей мы второй раз после свадьбы поехали в отпуск, запрос на роуминг еще нужно было посылать заранее. Мы все оформили, но приехали в Турцию, а связи нет. Она мне: «О, вижу, Маринка твоя работает».

— Вы оценили, как сильно она вас любит?

— Да, и сейчас я счастлив в своей уверенности в этом человеке. Эта ситуация, скажем так, перевела наши отношения из плоскости чувств «люблю, не могу», в плоскость какого-то прагматизма, когда мы реально поняли, что означают наши чувства.

— Чтобы вы сказали людям, которые говорят: нельзя дважды войти в одну и ту же реку?

— Никогда не говорили никогда. Жизнь меня научила, может произойти все, что угодно. Если вы любите друг друга, то почему не попробовать еще раз? Конечно, можно после ошибки ходить и кусать локти, но зачем? Чтобы в 60 встретиться и ужаснуться: «Как жаль, что мы тогда друг другу не сказали важных слов?»

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