В Минске не смогли разъехаться два Land Rover 7 30.06.2022, 21:00

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Один из них от удара перекувыркнулся.

Утром 30 июня в минской Слепянке столкнулись сразу два внедорожника Land Rover: один из них от удара перевернулся, рассказали в минском ГАИ.

По предварительной информации, около 11 часов утра 52-летняя женщина, управлявшая Land Rover, ехала по 1-му Запорожскому переулку в направлении улицы Аннаева и не уступила дорогу еще одному автомобилю той же марки. Внедорожники столкнулись, вторая машина от удара опрокинулась и снова стала на колеса.

К счастью, в ДТП никто не пострадал, за исключением обоих внедорожников — машины получили повреждения.

В ГАИ напомнили, что водитель автомобиля, движущегося по второстепенной дороге, на перекрестке должен уступить дорогу машинам, приближающимся к нему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.

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