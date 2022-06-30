Волонтеру, помогавшей организовывать праздник для детей украинских беженцев в Гомеле, дали 7 суток 3 30.06.2022, 21:42

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Алла Короленко

По какой статье — не сообщается.

Задержанную гомельскую активистку Аллу Короленко, помогавшую устроить праздник для детей украинских беженцев, который разогнала милиция, приговорили к 7 суткам ареста, сообщает «Радыё Свабода».

29 июня появилась информация о том, что Аллу Короленко, одну из организаторов «несанкционированного» мероприятия для маленьких украинцев в Гомеле, задержала милиция. Ее отправили в Гомельский ИВС. А сегодня стало известно о том, что женщину арестовали на 7 суток, по какой статье — не сообщается.

Напомним, праздник для детей украинских беженцев должен был состояться в гомельском парке в понедельник, 27 июня. Официальную заявку на проведение мероприятия не подавали.

По словам очевидца, милиция заставила участников разойтись, пригрозив «последствиями». Праздник все-таки удалось провести, но в другом месте и в формате «частной встречи».

Также очевидцы предполагают, что после мероприятия могли задержать еще одного человека: он не выходит на связь, а его местоположение неизвестно.

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