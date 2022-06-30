Столтенберг: Украине нужен широкий спектр тяжелого вооружения 30.06.2022, 22:22

Йенс Столтенберг

НАТО поддерживает идею ввоза в Украину большого количества разных видов современного оружия.

НАТО поддерживает идею ввоза в Украину большого количества разных видов современного оружия. Об этом генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в

Мадриде 30 июня, его цитирует сайт Альянса.

"Мы поддерживаем идею ввоза большого количества современного вооружения, включая также западное современное оборудование и много различных видов оборудования", – сказал Столтенберг, отвечая на вопрос, поддерживает ли он идею поставок западных танков в Украину.

Он добавил, что сейчас у стран Альянса задача – помочь Украине перейти от старого советского оборудования на оборудование стандартов НАТО.

"И, конечно, у нас нет списка вооружения, которое мы будем ограничивать или исключать из этого. Украине нужен широкий спектр современного, тяжелого вооружения по стандартам НАТО, и это тоже послание с этого саммита", – сказал Столтенберг.

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