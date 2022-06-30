Экономика России ускорила падение 2 30.06.2022, 23:28

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В полтора раза.

По итогам мая российская экономика сократилась на 4,3% в годовом сравнении после понижения на 2,8% в апреле. Об этом в четверг, 30 июня, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Минэкономразвития РФ.

При этом в январе рост российской экономики составил 5,7%, в феврале – 4,1%, в марте – 1,3%. Рост ВВП по итогам января – мая 2022 года ведомство оценивает на уровне 0,5% в годовом сравнении.

"Основными факторами снижения ВВП по-прежнему остаются транспортно-логистические ограничения и сокращение внутреннего спроса", – говорится в докладе министерства.

Из базовых отраслей экономики ускорилось падение оптовой торговли (минус 15,5% г/г в мае после минус 11,9% г/г месяцем ранее).

"В строительстве и сельском хозяйстве темпы роста замедлились, но сохранили положительную динамику", – заявили в министерстве.

В апреле реальные заработные платы сократились на 7,2% г/г (после роста в марте на 3,6% г/г).

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