Путин предлагает Украине вывозить зерно через разрушенный Мариуполь или Беларусь 4.06.2022, 0:30

Он хочет, чтобы для этого с режима Лукашенко сняли санкции.

Президент РФ Владимир Путин заявляет, что Россия готова обеспечить вывоз украинского зерна через оккупированные ею порты Бердянска и Мариуполя, а также гарантирует мирный проход судов с зерном в международные воды из тех портов, которые находятся под контролем Украины.

Об этом Путин заявил в интервью программе "Москва.Кремль.Путин"

Путин уверяет, что Россия якобы не препятствует вывозу украинского зерна за рубеж, и есть несколько способов такого экспорта.

"Первый – пожалуйста, можно вывозить через порты, которые находятся под контролем Украины, Черноморское побережье – Одесса и близлежащие порты. Не мы же заминировали подход к порту, это Украина заминировала. Пусть они разминируют, и пускай корабли с зерном выходят из порта. Мы гарантируем их мирный проход без всяких проблем в международные воды.

Они должны разминировать и поднять со дна Черного моря корабли, которые были специально затоплены, чтобы затруднить вход в эти порты на юге Украины. Мы готовы это сделать, мы не будем пользоваться ситуацией разминирования для того, чтобы предпринять какие-то атаки с моря.

Второе – существует другая возможность. Порты Азовского моря – Бердянск, Мариуполь – находятся под нашим контролем. Мы готовы обеспечить беспроблемный вывоз, в том числе, украинского зерна через эти порты. Мы уже заканчиваем работы по разминированию. Мы создадим необходимую логистику".

Также Путин отметил, что Украина может вывозить зерно через Румынию, Венгрию или Польшу.

"Да, там существуют определенные проблемы технического характера, потому что колея разная, надо тележки вагонные менять, но это дело нескольких часов", - уверяет он.

Путин также назвал самым простым и самым дешевым вариантом вывоз украинского зерна через Беларусь.

"Но для этого нужно снимать санкции с Беларуси. "Президент" Беларуси ставит вопрос именно так. Если кто-то хочет решить проблему, если она вообще существует, вывоза украинского зерна, пожалуйста, самый простой способ – через Беларусь", – заявил президент РФ.

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