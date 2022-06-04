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Банкир Пугачев: У Путина рак по возрасту

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  • 4.06.2022, 8:16
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Банкир Пугачев: У Путина рак по возрасту

Бывший друг подтвердил неутешительный диагноз главы Кремля.

Бывший друг президента Российской Федерации Владимира Путина и экс-банкир Сергей Пугачев считает, что у главы РФ может быть рак.

Рак у Путина может быть просто по возрасту, рассказал экс-банкир в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

"Я предполагаю (рак у президента России - Ред.). Просто по возрасту. Почему нет? Я предполагаю рак в 70 лет... рак лечат, хотя, конечно, зависит, что за онкологическое заболевание", - отметил собеседник.

Ранее ряд экспертов и СМИ из разных государств мира писали, что Владимир Путин болен. В частности, президенту РФ приписывали рак брюшной полости, рак щитовидной железы, болезнь Паркинсона, деменцию и шизофрению.

В конце мая СМИ писали, что Путин перенес операцию.

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