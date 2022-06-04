На российско-белорусской границе застрял автобус с визовыми туристами 13 4.06.2022, 8:18

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Белорусов не выпускают из РФ без паспортов.

После того как испанский визовый центр в Минске сначала приостановил принятие документов, а потом вообще закрылся, получение шенгенской визы для белорусов превратилось в настоящий квест. Впрочем, белорусские турфирмы тут же воспользовались ситуацией и нашли, казалось бы, неплохой выход — начали предлагать автобусные поездки в Москву для получения шенгенских виз в испанском посольстве. Но проблемы поджидали белорусов и здесь: на обратном пути автобус с визовыми туристами застрял на российской границе, потому что выезд из России в Беларусь без паспортов (которые остались в посольстве) оказался незаконным.

Вечером 3 июня в редакцию zerkalo.io написала Елена, которая поехала именно в такой визовый тур, организованный агентством viza5.by. Вместе с ней подаваться на испанскую мультивизу отправились еще около 40 человек.

Первая часть путешествия прошла гладко: белорусы сдали в посольстве документы, включая паспорта, а взамен получили их копии с отметками. По этим бумагам, как заверила сопровождающая, сославшись на некое «постановление», группу должны были пропустить на российско-белорусской границе обратно в Беларусь — там соискателям визы предстояло две недели дожидаться, когда она будет готова. Однако вместо беспрепятственного возвращения на родину на границе у белорусов начались настоящие приключения.

На первом российском погранпереходе «Красная Горка» визовых туристов отказались пропускать по выданным копиям паспортов — потребовали оригинальные документы. Развернули автобус и на другом пограничном пункте «Рудня». Тут выяснилось, что никакого «постановления», позволяющего законно пересечь границу по полученным бумагам, не существует в природе — вернуться домой без паспорта белорусы не имеют права.

По словам Елены, пропустили только туристов с ID-картами — они пересекли границу пешком. А остальную группу после 4-часового ожидания в ночном лесу возле российской границы (в автобусе не было питьевой воды и не работали розетки) повезли в гостиницу в Смоленск.

— Что дальше — непонятно. У многих нет денег, — рассказывает Елена.

К слову, о деньгах: услуги визового агентства потянули на 440 рублей с человека, плюс сопутствующие затраты — страховка, средства на счету, необходимые для открытия визы (1700 евро), визовые сборы и прочее.

О том, как действовать в подобной ситуации, в договоре ничего не сказано. Просто потому, что никакого договора с агентством тоже не существует: никто из туристов его не заключал и ничего не подписывал.

— Как-то все радостно ринулись, быстро заплатили и поехали. Только сейчас все опомнились, — объясняет Елена.

Чем закончилась история, пока неизвестно: мы будем следить за ситуацией.

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