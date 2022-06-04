Армия и население Беларуси могут объединиться против режима 6 4.06.2022, 8:29

8,188

Белорусы к этому готовы.

Военный эксперт Олег Жданов в статье для НВ проанализировал, грозит ли Украине нападение Беларуси на волынском направлении:

«Хочу акцентировать внимание на волынском направлении. Там белорусская армия. Мы знаем, что они могут выставить 20−25 тыс. войск. И мы наблюдаем за белорусской армией в том плане, что есть понимание: Путин может дожать Лукашенко, и тот отдаст приказ на наступление белорусской армии на Украину. Не исключаем такой возможности. Поэтому ведем наблюдение за участком границы и держим там необходимое количество войск для защиты нашей территории.

Мы вполне понимаем, откуда потенциально может идти армия Беларуси. Особенности местности таковы, что там не развернешься и не пойдешь широким фронтом. Там болота и леса, и это сильно сужает возможности наступающей стороны. Кстати, это может быть еще одним сдерживающим фактором для белорусской армии — они будут ограничены в маневре, и мы можем повторить то же, что делали с российской армией в первую неделю войны в Черниговской и Сумской области. Тогда мы крошили их в походных колоннах, когда они входили на территорию Украины. Особенности местности могут создать такие же условия и сыграть такую же злую шутку с белорусской армией.

На кону — пребывание Лукашенко у власти. Если Путин найдет способ запугать его тем, что буквально назавтра он его отстранит от власти, если тот не пойдет войной на Украину, то при таких условиях Лукашенко может отдать приказ. В остальных случаях Лукашенко будет петлять до последнего, потому что понимает: если даже отдаст приказ на наступление — это может повлечь за собой также социальный взрыв внутри самой страны. И несмотря на то, что армия сейчас не совсем пользуется поддержкой населения, но она и население могут объединиться. Потому что социология показывает, что и население, и армия в большинстве своем против участия Беларуси в войне в Украине.

Создание народного ополчения было информационным вбросом со стороны Лукашенко и его окружения. На мой взгляд, это крик отчаяния Лукашенко. Объясню, почему. Лукашенко, который с помощью силовиков еще два года назад насиловал, убивал и калечил людей на протестах после выборов, которые не признал народ Беларуси в большинстве своем, сегодня умоляет о помощи у того же народа.

Такая вот дилемма. Он убивал их, а теперь хочет дать им оружие. Где здесь логика? Где здесь гарантия, что народ, получив оружие, не пойдет и не вышвырнет Лукашенко из его дворца?

Так вот, я называю это криком отчаяния».

Военный эксперт также констатирует факт, что «белорусы готовы» защищать свою свободу и независимость.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».