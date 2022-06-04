Авиация нанесла удары по скоплениям оккупантов в Херсонской области 4.06.2022, 8:50

4,380

ВСУ уничтожили большое количество техники и склад боеприпасов врага.

За сутки на юге Вооруженными силами Украины уничтожено 19 российских оккупантов и атакованы многочисленные скопления противника на Херсонщине.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в социальной сети Facebook.

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями сил обороны в ходе выполнения огневых задач уничтожено 19 рашистів, гаубицу "Мста-Б", 3 самоходных пушки "Гиацинт-С" и склад боеприпасов, остальные потери уточняются", - говорится в сообщении.

При этом российские оккупанты, не имея успеха в продвижении по суше, ударили парой вертолетов Ка-52 по украинским позициям. В то же время потерь с украинской стороны нет.

"В свою очередь наши воздушные силы двумя Су-25 атаковали скопление противника под Ивановкой на Херсонщине. Армейской авиацией нанесено еще два удара по скоплению противника в районе Солдатского и Давыдова Брода", - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты опасаются того сопротивления, которое нарастает среди местного населения Херсонской области.

"Местные жители продолжают оказывать сопротивление. Ежедневно в областном центре появляются флаги, мотивационные надписи и "ссылки" для оккупантов, распространяются листовки. Руководство оккупационных властей передвигается с большим количеством охраны, в бронежилетах, в бронированных машинах. Боятся за свою жизнь. Поэтому в район Херсона подтянули до 4 самоходных пушек большой мощности типа "Пион", - сказано в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».