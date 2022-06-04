«ВНЖ сделали за три дня»: белорус рассказал о жизни в Финляндии 4 4.06.2022, 8:55

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Программист назвал страну «большим санаторием».

Александр (имя изменено по желанию программиста) почти год живет и работает в Финляндии. Говорит, эта страна не для тех, чья мечта-заработать денег как можно больше, и называет ее «большим санаторием».

Dev.by поговорил с ним и о системе образования в Финляндии — ведь дочь программиста учится в местной школе, и о рабочих привычках финнов. Обсудил также налоги и цены.

«Почти сияющий Запад, но с какими-то чертами социализма»

— Если в 2020 году мы думали, куда поехать из Беларуси, то смотрели в сторону Скандинавии, тоже рассматривали и Финляндию, потому что 1,5 часа — и ты в Минске (тогда еще так «было можно»). К России близко — можно на поезд сесть и сгонять в Питер за книжками.

А еще очень важное обстоятельство — образование. Нашей дочери 12 лет, в Беларуси она ходила в частную школу, и мы искали для нее хорошую образовательную систему. Подруга, работающая учительницей в Корее, посоветовала нам Финляндию, ведь в том, что касается школы, финны далеко впереди.

Ну и просто хотелось пожить в стране с развитым обществом. А Финляндия — почти сияющий Запад, но с какими-то чертами социализма вроде бесплатной медицины.

Еще здесь повсюду употребляется английский язык — даже с чиновниками можно решить любой вопрос по-английски, — и это плюс. А еще в Финляндии очень просто получить вид на жительство.

Мы выезжали в 2021 году. Сначала я перебрался в Польшу — семья осталась в Минске, чтобы дочь могла закончить учебный год. А потом 24 мая они прилетели ко мне в Варшаву — буквально последним самолетом.

Пока я был один в Польше, некоторое время искал (и даже нашел) там работу, чтобы легализоваться. Но моя контора придумала, как меня заинтересовать — и сделала контр-офер.

— И чем можно было вас заинтересовать?

Вот как раз работой в Финляндии. Компания проработала вариант, как перевести меня в свой Хельсинский офис.

— А офис был в то время?

Был, но у него другая специализация — там были люди, писавшие на C++ и мобилках. А теперь уже и веб есть, и дизайн, и много других направлений.

Ну вот так мы перебрались в Хельсинки.

«ВНЖ сделали за 3 дня: подался в понедельник, а в четверг было готовое решение»

Офис в Финляндии не очень большой (около 50 человек), там нет отлаженной системы релакейта, поэтому мне дали денежный бонус — а все остальное «пожалуйста сами»: ищите квартиру, заводите счет в банке.

Кстати, я не сказал про ВНЖ. Мне сделали его за 3 дня. Я подался в понедельник вечером, а в четверг, а четвертого дня уже было готовое решение. Подача онлайн — добавляешь сканы документов, заполняешь формы, потом надо сходить в посольство показать оригиналы и пальчики отбить. Также нужно заплатить сбор, он достаточно большой — 450 евро с человека.

Из всего процесса релокации самое трудное было — получить счет в банке, это оказалось очень медленно — от 3 до 6 недель.

Сперва надо было зарегистрироваться в магистрате (у нас бы называлась «прописка»), а во время пандемии там была электронная запись — ты записываешься, после ждешь около недели. Затем идешь в полицию, и она неделю или две делает тебе электронную карточку — ID. Ну и только потом ты можешь пойти в банк и подключиться к «цифровому государству». Банк тоже медлил, ведь было лето, все в отпусках… Ну, вы понимаете.

На 1,5 месяца мы сняли маленькую квартирку на AirBnB в районе, где собирались искать жилье на долгий срок. Где-то через две недели поисков нашли. Лэндлорд даже подождал какое-то время, когда у нас будет готовый счет в банке, без которого не оставят залог.

Если сравнивать с Польшей, в Финляндии квартиры дорогие. Жилье вроде белорусской трехкомнатной квартиры — 1200—1400 евро. Дом в пригороде — около 90 «квадратов» с гаражом — можно снять где-то за 1500. Здесь чем дальше от центра, тем дешевле. Но мы свой район выбирали по принципу: больше школ с профильными классами.

«Родителей отодвигают в сторону — не надо учиться вместе с детьми»

Устроить дочь в школу было непроблемотично. Я написал письмо в городскую службу по образованию. И мне ответили через день: окей, вот такая школа с интеграционной классой — приходите в понедельник.

Это не ближайшая к нам школа — дочери нужно ехать где-то 10 минут на автобусе, но для нее это не проблема, она очень быстро освоилась ездить. Кстати билеты на автобус для детей в Хельсинки — бесплатные: город предоставляет специальные карточки для проезда в школу и обратно домой.

Образование в школе ведется по-фински. Но в адаптационном классе, где собраны дети со всего мира, обучают по-английски. Наша дочь училась в частной школе, поэтому она понимает английский язык и может свободно на нем разговаривать.

Адаптировалась дочь легко — из-за английского языка в основном.

Здесь дети много работают с компьютером, но им запрещено пользоваться мобильными телефонами, пока они в школе.

У них есть большие перерывы по полчаса — и тогда они идут гулять на улицу, причем и в дождь, и в снег. Также же у них есть занятия в парке или в лесу-им рассказывают о растениях и животных. А в сентябре они ходили собирали чернику.

«По-английски можно договориться даже с грузчиками или сантехником»

Что меня порадовало в Финляндии — природа. Она похожа на белорусскую: сосновые боры, черничник повсюду, но этот сосново-моховой пейзаж дополняется скалами-камнями — и выглядит очень красиво, почти сказочно.

Что удивило — это количество ремонта, который делают финны. Летом все перекрывают — и давай-давай менять. При этом они делают это быстро: постоянно что-то привозят-увозят, шась-шась, одна техника меняет другую — и прогресс очевиден.

От чего еще приятны впечатления — от того, что по-английски можно договориться не только с директором школы, но даже с грузчиками или сантехником. А если ты звонишь в какие-то службы, и там начинают разговор по-фински, то через минуту-другую собеседник без проблем переходит на английский язык. Я встречал здесь белорусов из диаспоры, они говорили, что здесь можно жить 8 лет — и так и не выучить финский язык, потому что нужды нет.

Нам сказали, что из-за пандемии мы встретимся с учительницей на площадке возле школы. Мы пришли туда. И к нам подошел дяденька в годах, но в спортивных шортах. Это оказался директор, что было необычно после белорусской школы.

Чтобы устроить ребенка в школу, ты заполняешь анкету — очень простую: имя родителя, телефон, персональный номер и адреса, — и все. Никаких больше справок или личных дел не понадобилось.

«В Минске заказывали готовую еду, ходили в кафе — здесь готовим сами»

Дорогая ли жизнь в Финляндии — да, дорогая. В общем из-за того, что здесь социализм, людям платят достойную зарплату — даже грузчики зарабатывают около 2,5 тысяч евро, а то и больше. Мы привыкли к тому, что такая работа очень дешевая, но здесь час работы будет стоить до 100 евро: мы заказывали мебель в Ikea и убедились в этом на своем опыте.

Еда тоже дорогая. Здесь есть буфеты: в городе можно поесть на 10—14 евро, на окраине — и на 8 возможно. Но это очень простая еда — салат, какие-то митболы и пюре или бутерброды и суп. Пиво в кафе стоит 8—11 евро, кофе — 4—7 евро и бутерброд от 7 до 10.

На троих только на еду в месяц нужно около 900 евро. Можно дешевле: один мой товарищ живет не в городе, а за городом, так вот он говорит, что укладывается в 600.

В Минске мы заказывали готовую еду, также же ходили в кафе — здесь готовим сами. Но причина не только в экономии. Мне, например, не нравится вкус здешнего кофе — я могу лучше сделать.

Кофе и бутерброд или пирожное стоит около 12—16 евро, а на троих — больше 35. И ты думаешь: можно и дома сделать бутерброд — он будет такой же.

Здесь мы готовим вкуснее, чем в Беларуси, так как овощи в магазинах достаточно свежие, фрукты, ягоды есть круглый год. По финским ценам они не выглядят такими уж дорогими. А картофель, капуста, морковь вообще стоят, как в Беларуси. Салаты здесь вкусные, масла и сыры.

Не имперская роскошь, а скромность да разум: все для людей

Наша команда может работать дома — некоторые наши сотрудники живут в других городах и посещают Хельсинки только иногда. Но мне больше по нраву работа в офисе. Мы живем недалеко от станции — нужно немного пройти через лес. Поезда ходят каждые 10 минут и довозят до центра за 12 минут. Поэтому полчаса — и ты на работе. А на велосипеде я добираюсь за 45 минут.

У нас в команде люди буквально со всего мира — из Беларуси — уже 6 человек. Это немного.

В Финляндию же не едут «за деньгами» — здесь большие налоги (у меня, например, — около 40%), на широкую ногу, как в Беларуси, не поживешь. Когда в Минске многие мои знакомые почти не готовили дома и путешествовали много — и почти не смотрели, сколько тратят — то тут надо считать деньги и даже в чем-то ужиматься.

Ну и климат здесь не для каждого, некоторые говорят: поганый. Погода в Финляндии почти как в Беларуси, зимой здесь дуют ветра — и холод ощущается даже сильнее. А еще тьма, Солнце гораздо меньше, чем в Минске.

Нужно какую-то причину иметь, чтобы выбрать Финляндию для релокации. Зато чем она подкупает — своим подобием на санаторий: здесь лес, лавочки стоят, люди бегают, море — можно прийти к нему и смотреть. И в архитектуре — не имперская роскошь, а скромность и разум: все для людей, как говорят.

Кстати, что помогает — сауна, у нас есть своя в квартире. И здесь есть публичные сауны в бассейнах. И кстати, бассейны здесь очень дешевые — 5 евро стоят 2 часа: с сауной, джакузи…

— Принято ли в Финляндии овертаймить и перерабатывать?

— Нет, не принято. Финны задают тон: они появляются на работе где — то в 8:30, на обед не идут или сбегают в магазин — и быстренько назад с едой, чтобы поесть и заново работать. В смол-токах они не участвуют, работают, почти не отрываясь. В четыре уходят. Если у них вечером созвон с Америкой, они уйдут в 15.00.

— Вам пришлось попутешествовать по Финляндии?

— Не очень активно, ведь эпидемия же была — все было закрыто. Мы съездили в Порвоо, в Турку, также в национальный парк Нууксио i на остров Суоменлина.

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