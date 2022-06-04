«Цены высокие, но сюда ходят те, кто может себе все это позволить» 5 4.06.2022, 9:15

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Репортаж с «элитного» продуктового рынка под Минском.

Полтора года назад в деревне под Минском открыли рынок «Валерьяново», который назвали «конкурентом Комаровки». Но никакие они не конкуренты, потому что у этих рынков разные концепции и целевые аудитории, хоть местами они и пересекаются. «Валерьяново» — это рынок для покупателей, которые легко расстаются с деньгами, для тех, кто готов ехать за МКАД ради покупки консервированной лани и свежих ребер оленя, за домашними крафтовыми сырами, улитками с тремя видами соусов и другими продуктами, которые не продаются в обычных магазинах. Что здесь сейчас продают и почем?

Журналисты onliner.by приехали в «Валерьяново» в последнюю майскую пятницу утром, парковка была занята примерно на треть. Внутри помещения рынка больших очередей, характерных для Комаровки, не заметили, но, как сказали продавцы, утро пятницы — еще и не время для очередей здесь.

Помните, как все возмущались помидорами по 16 рублей? А вот вам за 35 рублей, упакованные, словно хрупкие елочные игрушки из стекла. Если бы существовал конкурс на самые дорогие помидоры в Беларуси, вот эти узбекские из «Валерьяново» могли бы претендовать на попадание в топ. «Вкусные?» — «Очень вкусные». Наивный вопрос.

Белорусских овощей на рынке пока мало: немного огурцов, кабачки, редиска, лук, мелкая свекла, морковка, прошлогодняя тыква. Пока не впечатляет. Зато есть белорусская спаржа и несколько видов салата. Эта точка — единственная на рынке с небольшой толпой покупателей в пятницу утром, пообщаться с продавцом мы так и не смогли, хотя подходили четыре раза.

Хорошая альтернатива овощам — торты и пирожные, об этом вам скажет любой ребенок. Конкретно эти — из кондитерской, которая специализируется на советских рецептах. Состав натуральный: никакого маргарина, растительных сливок, пальмового масла. Цена соответствует содержанию.

— Из-за упаковки многие думают, что у нас заводские торты, но нет, мы их делаем в семейной кондитерской Lerissimo в Столбцах, — рассказывает продавец Валерия. Она не нанятый человек со стороны, а часть той самой семьи, которая занимается тортами.

Конкретно здесь, в «Валерьяново», торты и пирожные из Столбцов появились только пару месяцев назад. Как идут продажи? Да нормально, а вот старожилы рынка рассказывали Валерии, что ощутили отток клиентов в последнее время.

— «Валерьяново» — это рынок выходного дня, в будние покупателей почти нет, зато с обеда пятницы и до воскресенья здесь очереди. Как сказали те, кто работает здесь давно, на этом рынке закупается «белорусская Рублевка». Цены высокие, но сюда ходят те, кто может себе все это позволить. К нам сюда вряд ли кто-то поедет за тортом из Минска. Наши покупатели в основном те, кто живет тут рядом: Валерьяново, Боровляны.

— В Столбцах мы тоже продаем торты, цены такие же, только вкусы и публика разные. Там любят медовик, а здесь говорят, что уже его переели. Здесь бестселлеры — это торты «Киевский» и «Ленинградский».

Мысль на «магазинность» тортов наводит упаковка: да, простые пластиковые контейнеры. Потому что экологические — это еще пять рублей к стоимости торта. Она есть, за отдельную плату. Если упаковка обычная, за нее доплачивать не нужно.

Спрашиваем, как торты отреагировали на апрельское подорожание сахара. Да особо никак: торты прибавили в цене на 50—70 копеек. Проблема даже не с ценой продуктов, а с доступностью. Например, были сложности с мукой.

— Проблемы? Но ведь в магазинах полки завалены пачками с мукой.

— Нам ведь нужны не килограммы муки, а тонны.

Вопрос с мукой кое-как решили. На повестке дня еще один: где брать тару, которую доставляли из Украины.

«Бывают ли у нас пенсионеры? Да, которые живут не на одну пенсию»

— Сюда хорошо добираться тем, у кого есть машина, остальным туговато.

Пенсионеры сюда особо не ездят — если старушка захочет приехать в «Валерьяново», ей придется спуститься с моста. Если она кое-как спустится, то назад с пакетами ей забраться и ехать на общественном... Хотя здесь хорошо: чисто, продукция лучше, лаборатория нас проверяет, — говорит Елены, которая работает здесь с открытия.

Елена рассказывает, что у нее личное подсобное хозяйство «Літоўская гаспадыня» в деревне в Воложинском районе, здесь занимаются органическими молочными продуктами, которые потом продают в «Валерьяново».

Творог из козьего молока у Елены стоит 23 рубля за килограмм, сыры — в районе 50 рублей за килограмм.

У Андрея, который продает оленину и конину, насчет пенсионеров в «Валерьяново» немного другое мнение:

— Бывают ли у нас пенсионеры? Да, которые живут не на одну пенсию.

Андрей говорит, что уже общался с Onlíner полгода назад. Что произошло с тех пор? Покупатели стали брать лучше оленину — распробовали.

— Раньше люди говорили: «Ой, олени, их так жалко», а потом поняли, что это вкусно.

У нас свежая оленина, лань, лосятина иногда бывает. Мясо лося похоже на телятину, мы продаем нежную, молодую. Раньше было как: подстрелил отец лося, мясо вымачивают два дня, забивают холодильник на несколько недель. У нас по-другому. У нас есть тушеная консервированная лань, ее приготовил пищевой комбинат в Молодечно для нас из нашего сырья.

Охлажденная оленина стоит от 21 до 65 рублей. Самое дешевое — голяшка, дорогое — вырезка.

— Колбаса по 70 рублей — как-то дороговато.

— Если закинуть палку на весы, выйдет от 10 до 20 рублей, не так дорого. Некоторые берут половину палки. У нас есть те, кто покупает на 200 рублей, кто-то берет и на 10. У меня часто ребра оленя на скидке, как раз по 10 рублей за килограмм.

Если хотите чего-то попроще — вот говядина, которую так сложно найти в магазинах в последние месяцы. Стоит около 20—30 рублей за килограмм. За прилавками стоят нанятые продавцы. Откуда мясо? Да отовсюду: «ипэшник» скупает у населения и везет сюда. То, что население как физлица само не продает мясо на рынке — это не очень хорошо. Почему? На этот вопрос чуть ниже ответит директор «Валерьяново».

Кто-то считает, что курица — это доступное дешевое мясо. Да, если оно не из «Валерьяново». Бройлерные куры — по 16 рублей, суповые — по 22, мелкие цыплята по 28 и цыпленок-корнишон по 30. Кто он — этот корнишон?

Нам объясняют: корнишон — это цыпленок возрастом до трех недель, идеален для гриля, хорошо пропекается — не так, как обычная курица.

Куда бы мы ни подошли, слышали примерно одинаковое: да, может, у нас и дорого, но не обязательно брать килограмм. Например, кроликов часто берут небольшими кусочками — молодые родители покупают для маленьких детей. Практически всего можно взять немного, есть товар на любой кошелек. Вопрос — поедете ли вы за МКАД, чтобы «взять немного».

Белорусский сыр по 50 рублей еще не самый дорогой. Есть и за 150 из Докшицкого района, на ценниках указывается цена за 100 граммов. Вот так: одни говорят, что в деревне нечем заняться, нет ни работы, ни зарплаты. Другие в деревне делают крафтовые сыры по цене в половину прожиточного минимума за 1 килограмм. Хит продаж — запеченный адыгейский сыр по 40 рублей за килограмм, похожий на сырник. Людям нравится.

Белорусские улитки под соусом? Да кого сегодня ими удивишь! Упаковка 12 штук по 25 рублей, 18 штук — по 35 рублей. Дарья рассказывает, как готовить: минут 7—8 в духовке или в сковородке под крышкой до закипания соуса.

Встречаем Людмилу Вадимовну, которая продает хлеб по 5—6 рублей и пироги по 26—28. Женщина хвастается: об их пекарне в Заславле писала местная пресса. Так о них же писал и Onlíner в начале этого года. Увы, теперь пекарни нет: бизнес оказался нерентабельным и сложным.

— Мы отказались от пекарни, потому что аренда, «коммуналка» все съедали, энтузиазм иссяк. Теперь печем с дочерью на дому, благо у меня большая кухня 24 метра, на ней очень душевно. Здесь, в отличие от пекарни, мы что-то зарабатываем — работаем не в минус и не в ноль.

«Так дорого? И люди берут?» — «Берут». «А чем ваш продукт отличается от магазинного?» — «Это совершенно разные продукты». Задаем на разных точках одинаковые вопросы — получаем одинаковые ответы.

Директор рынка: вот-вот мы вас удивим, подождите

Кажется, с момента открытия рынка мало что поменялось: на второй этаж как раньше нельзя было подняться обычному покупателю, так нельзя и сейчас. Зато директор новый — уже пару месяцев как рынком управляет Александр Бушко. Фотографироваться не хочет, зато соглашается поговорить, пусть и немного увиливает от ответов на некоторые вопросы.

— Мы слышали, что будут менять концепцию рынка. Как с этим обстоят дела?

— Уже идет процесс, и пока я бы не хотел делать никаких заявлений. Потому что сейчас идея на стадии «допиливания», зачем ее озвучивать раньше времени? К концу июня ждите новости. Концепция немного поменяется, ждите новостей. Мы пытаемся быть ближе к народу.

— Пытаетесь быть дешевле?

— Целевой клиент этого рынка требует не только «дешевле», а «качественнее». К нам потихонечку подтягиваются фермеры. Им не так легко торговать на рынке, есть определенные проблемы. Фермер должен работать у себя на земле, а не стоять за прилавком, но если он оформлен как лицо, а не как крестьянско-фермерское хозяйство, то он не имеет права нанимать продавца, он должен сам лично работать на рынке. Есть определенное решение, оно прорабатывается на законодательном уровне, и, если нас поддержат, мы решим эту проблему глобально и сразу.

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