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В Ереване происходят яростные столкновения между протестующими и полицией

  • 4.06.2022, 9:23
  • 3,354
В Ереване происходят яростные столкновения между протестующими и полицией
Фото: Reuters

Применены светошумовые гранаты, 50 человек госпитализировано.

В ходе антиправительственных демонстраций в столице Армении, Ереване, по меньшей мере 50 человек были госпитализированы. Для разгона демонстрантов полицейские использовали светошумовые гранаты.

Об этом сообщает Reuters.

Полицейские были вынуждены применить светошумовые гранаты после того, как демонстранты забросали их камнями. Давление на премьер-министра Никола Пашиняна усилилось с тех пор, как он приблизился к нормализации отношений с Азербайджаном.

Из 50 человек, которые были доставлены в больницу, 34 пострадавших были полицейскими. В ходе предыдущих протестов тысячи людей блокировали правительственные здания и перекрывали дороги, требуя отставки правительства.

Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters

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