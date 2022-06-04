Путин сокрушительно проиграет войну 2 Андерс Аслунд, foreignaffairs.com

4.06.2022, 9:28

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Какой сценарий ждет Россию?

Президент России Владимир Путин вряд ли мог использовать свое обращение 9 мая по случаю Дня Победы, ежегодного праздника в честь капитуляции нацистов перед Советским Союзом, для провозглашения победы в военной кампании против Украины. Он также не воспользовался этим случаем для объявления всеобщей мобилизации, как предсказывали некоторые аналитики. Вместо этого, выступая с трибуны на Красной площади в Москве, Путин говорил как обиженный неудачник, жалуясь на то, что угрозы НАТО «вынудили» его действовать на Донбассе с упреждением.

Через три месяца после начала непродуманного вторжения в Украину становится все более вероятным, что попытка Путина освободить Донбасс от Киева запомнится как один из самых впечатляющих провалов в современной военной истории. Российские войска проиграли битву за Киев в течение первого месяца конфликта и сейчас с трудом продвигаются на востоке Украины. При этом они продолжают нести катастрофические потери: к 16 мая, по данным Министерства обороны Украины, украинские войска уничтожили более 28 000 российских солдат. Сейчас вопрос заключается в том, что больше напоминает национальное унижение России — русско-японскую войну 1905 года, ставшую началом конца царской эпохи, или неудачную попытку Иосифа Сталина захватить Финляндию во время Зимней войны 1939−1940 годов.

Непомерная коррупция

Системная коррупция подрывает способность России успешно вести войну. Например, с 2013 года Путин заключил контракты на военные закупки на не менее чем $3,2 млрд со своим другом Евгением Пригожиным, который обеспечил российские войска такими скудными запасами продовольствия, что им пришлось прибегать к грабежу продуктовых магазинов, просто чтобы прокормиться. В замедлении продвижения российских военных колонн обвиняют дешевые, некачественные китайские шины. По сообщениям украинского антикоррупционного агентства, один из подрядчиков поставлял российским войскам бронежилеты, которые рекламировались как бронежилеты, которые рекламировались как пуленепробиваемые, но оказались заполненными картоном вместо броневых листов.

Действия Вооруженных сил Украины, напротив, превзошли все ожидания. Сотни тысяч украинцев вызвались добровольцами защищать свою родину. Благодаря восьмилетней войне на Донбассе десятки тысяч украинских солдат имеют боевой опыт, и многие из них прошли обучение в США и Великобритании. Противотанковое оружие и зенитные установки «Стингер» западного производства доказали высокую эффективность, а западные союзники Украины наращивают поставки оружия и военной техники.

После вторжения России 24 февраля США и их союзники быстро ввели санкции, чтобы задушить экономику России. Западные санкции больше направлены не на сдерживание России, а на ослабление российской экономики и снижение ее способности вести войны. Очень важно, что санкции Запада теперь направлены против крупных российских государственных банков. Большая семерка заморозила международные валютные резервы российского Центрального банка и исключила многие российские банки из SWIFT, международной системы обмена сообщениями для межбанковских операций. В ответ на это российское правительство все больше регулирует экономику, что еще больше подрывает военные усилия Путина. За один день Путин уничтожил большую часть экономических достижений, которых Россия добилась с 1991 года.

Смена приливов

Накал путинской войны в Украине все больше смещается в сторону России, и она почти наверняка закончится сокрушительным поражением России. Это не первый случай, когда Москва начинает амбициозную военную авантюру в поисках новых территорий, но в итоге оказывается побежденной и униженной.

На ум приходит параллель с Зимней войной 1939−40 годов, кампанией на обочине Второй мировой войны, в которой Сталин сам решил вторгнуться в Финляндию и создать собственное финское правительство. Красной армии не удалось достичь успеха, сражаясь против небольшой, но храброй финской армии, и она понесла ужасающие потери. Но на этом параллели заканчиваются. Когда попытка провалилась, Сталин позволил профессиональным генералам взять командование на себя, предоставив начальнику штаба советской армии маршалу Борису Шапошникову все полномочия по ведению операций на финском театре боевых действий. Через три месяца Сталин согласился на заключение мирного договора с ограниченными выгодами и огромной ценой. Путин, напротив, не передал командование своим генералам. Он наоборот усилил свой контроль над всеми деталями, а украинские лидеры не готовы отдать земли, потерянные после 23 февраля.

Более правдоподобной параллелью является русско-японская война 1904−5 годов. Ее причиной было имперское соперничество. Россия, стремившись получить порт в Тихом океане, столкнулась с имперскими амбициями Японии. Война началась неудачно для России, но царь Николай II настаивал на продолжении войны, хотя надежда на победу постепенно рассеялась. Несмотря на это, он продолжал войну, чтобы сохранить достоинство России и избежать «унизительного мира». Но русские были унижены поражением и восстали против царя Николая II, добившись установления более либерального режима.

Экономические трудности

Сегодня России грозит не только унизительное поражение, но и ужасающий экономический крах, за который Путин несет полную ответственность. Официальные прогнозы России — снижение ВВП на 8−12 процентов, но оно может стать вдвое больше. В августе 1998 года, после шести дней гораздо менее тяжелого финансового кризиса, президент России Борис Ельцин отправил в отставку свое правительство. Путин, напротив, не позволил никому в своем правительстве уйти в отставку, заставив всех быть с ним до самого конца. Нет нужды говорить, что среди российской правительственной элиты, похоже, преобладает страх.

Принято считать, что преторианская гвардия Путина, Служба охраны президента, настолько сильна, хорошо оплачивается и предана Путину, что защитит его от любой попытки переворота. Однако цена сохранения лидерства Путина для российского общества настолько велика, что было бы удивительно, если бы ни одна группа не мобилизовалась против него. Внезапные обширные утечки информации из секретного разведывательного сообщества свидетельствуют о повышенной степени межведомственного соперничества. Даже если Россия продолжит цензурировать новости о войне и масштабах своих потерь в Украине, правда в конце концов станет очевидной. За десятилетие войны в Афганистане погибли 15 000 советских солдат, что способствовало краху коммунистического правления, но за первые два месяца боевых действий в Украине российских военных погибло еще больше.

Внутренняя обстановка в России выглядит взрывоопасной на всех уровнях. Распространяются правдоподобные слухи об арестах и увольнениях высших должностных лиц силовых структур, по меньшей мере семь ведущих российских бизнесменов покончили жизнь самоубийством, предварительно убив свои семьи, что делает эти события похожими на казни. В последние годы социальные волнения не были широко распространены, но они случаются, и такого уровня ожидаемого падения производства и уровня жизни не было с начала 1990-х годов.

Естественной реакцией населения стали бы массовые социальные волнения, которые усугубили бы напряженность в отношениях между службами безопасности.

В конце концов, отстранить Путина от власти может Совет безопасности России. Этот орган собирается раз в неделю, но за последние два года он собирался лично только один раз, 21 февраля, когда Путин требовал одобрения своей войны против Украины. Они встретились в одном из больших залов Кремля и все члены Совбеза сидели на расстоянии многих метров от Путина. Вначале отказ Путина от встреч с коллегами объяснялся его крайним страхом перед коронавирусом, но теперь он, похоже, больше всего боится своих соратников, о чем свидетельствует его пристрастие сидеть в конце длинного стола.

Совет Безопасности заменил Политбюро в качестве высшего органа, принимающего решения, но он не пользуется авторитетом у населения. Если Совет Безопасности возьмет власть в свои руки, в России снова может произойти коллапс политической власти, как во время попытки государственного переворота в августе 1991 года, и власть может перейти улице. Может последовать несколько лет непредсказуемого беспорядка. Альтернативой может стать то, что Путину удастся мобилизовать свою тайную полицию и превратить Россию в новую Северную Корею, что было бы гораздо хуже. В этой драматической ситуации трудно найти какой-то срединный путь.

Каким бы ни был исход, Запад должен начать планировать как крах, так и укрепление путинского режима. Если Путин укрепит свою власть, западная политика должна действовать соответствующим образом. Санкции против России должны сохраняться до тех пор, пока все российские войска не покинут Украину. В то время как Запад обязан предложить Украине существенную материальную поддержку для восстановления, санкции в отношении России должны сохраняться до тех пор, пока Россия не согласится возместить ужасный ущерб, нанесенный ею Украине. Будущие потоки российских эмигрантов, вероятно, превысят те миллионы людей, которые в настоящее время покидают Украину.

Однако если Путин потеряет власть, будущее России выглядит гораздо более обнадеживающим. Следует ожидать некоторого периода беспорядка, но если в России в конечном итоге будет создан достойный демократический режим, Запад должен объединиться и предоставить России надлежащий план Маршалла, чего он не сделал в 1991 году. Надеемся, что предшествующая западная реконструкция Украины может послужить для этого генеральным планом.

Андерс Аслунд, foreignaffairs.com

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