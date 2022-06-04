Где в Беларуси выгоднее всего покупать доллары и евро 4.06.2022, 9:45

Иностранные валюты снова подорожали.

На последних трех торгах на Белорусской валютно-фондовой биржи доллар и евро дорожали, до этого — падали. Посмотрели, какие курсы валют установили обменники на выходные. Самый выгодный для клиентов банков курс продажи финучреждениями доллара — 2,63 рубля, а евро — 2,81 рубля, пишет zerkalo.io.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,65 рубля («Банк БелВЭБ», «Банк Решение», «Цептер Банк», «РРБ-Банк»), а ниже всего — 2,63 рубля («БТА Банк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Абсолютбанк», «БНБ-Банк» — 2,615 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 2,86 рубля («Абсолютбанк», «РРБ-Банк», «Цептер Банк»), а ниже всего — в «БТА Банк» (2,81 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «Абсолютбанк», «БНБ-Банк» — 2,8 рубля.

Российский рубль многие банки принимают по 3,3 рубля за 100 российских рублей.

При этом самый высокий курс продажи банками российского рубля — 4,29 рубля за 100 российских рублей («Белгазпромбанк», «Паритетбанк»), а самый низкий — 4,2 рубля («Банк Решение», «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «БТА Банк», «РРБ Банк», «Статусбанк», «Цептер Банк»).

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