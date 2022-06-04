Медики рассказали, какой хлеб не надо есть, чтобы сохранить здоровье 4.06.2022, 9:49

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Хлеб может быть отличной частью здорового питания, но есть один нюанс.

Несмотря на плохую репутацию, хлеб может быть отличной частью здорового питания. Но есть один вид хлеба, которого следует избегать любой ценой, предупреждают эксперты в области здравоохранения.

Оказывается, всегда популярный белый хлеб может нанести ущерб вашему здоровью, усугубить воспаление и в конечном итоге привести к нежелательному увеличению веса.

Чтобы узнать больше о негативных последствиях регулярного употребления белого хлеба, SheFinds.com поговорил с экспертами в области здравоохранения Лизой Ричардс и Эми Ли.

Во-первых, белый хлеб может вызвать воспаление. «Белый хлеб, обычно используемый для приготовления бутербродов, — худший вид хлеба для употребления по многим причинам, но особенно из-за его воспалительных эффектов», — сказала Ричардс.

Она объяснила, что белый хлеб проходит процесс очистки, при котором клетчатка и полезные питательные вещества удаляются и, возможно, заменяются синтетическими версиями. Это может привести к дисбактериозу кишечника. «Природа этого вида хлеба повреждает кишечник, вызывая воспаление и питая плохие бактерии, что приводит к дисбактериозу кишечника», — сказала она.

Питательная ценность также вызывает беспокойство. «Один ломтик содержит около 80 калорий и 15 граммов углеводов из белой муки, которая является формой простых углеводов», — предупредила доктор Ли.

«Белая мука содержит глютен и другие добавленные консерванты. Хорошо известно, что глютен вызывает вздутие живота и дискомфорт в желудочно-кишечном тракте у некоторых людей, страдающих непереносимостью глютена», — объяснила доктор Ли.

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