В российской Тюмени пылает здание на территории областной думы 4.06.2022, 9:53

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Ежедневные пожары стали настоящим «бичом» РФ.

В России уже который день подряд что-то горит. 4 июня очередной пожар произошел в Тюмени.

Утром 4 июня загорелось здание на территории автобазы областной думы в самом центре города. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ, передает 24tv.ua.

Известно, что рядом расположено здание исправительной колонии. На месте происшествия работают спасатели. На видео видно, как черный густой дым поднимается из помещения высоко в небо.

3 июня масштабный пожар произошел в столичном бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза". Собравшиеся под зданием люди рассказали, что слышали крики о помощи. На место происшествия приехали 15 автомобилей скорой помощи. По данным российских телеграм-каналов, внутри остались заблокированные огнем люди. Некоторым из них удалось вылезти на крышу.

МЧС России сообщило, что из здания вывели более 120 человек. Однако спасенные рассказали, что некоторые их сотрудники, ожидавшие спасателей, перестали выходить на связь. В то же время, по официальным данным, жертв и пострадавших нет.

Заметим, ранг пожара повысили до максимального, а дорогу возле "Гранд Сетунь Плаза" перекрыли.

В тот же день "запылало" в Набережных Челнах в Татарстане. Там возгорание произошло на заводе "Алтын Полимер". Огонь быстро перекинулся на склад, расположенный рядом. Известно, что горели отходы резины и пластика. В общей сложности площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров. Огонь тушили 90 спасателей и 32 единицы техники.

В мае Россию охватили также мощные лесные пожары. Огонь распространился на 77 из 83 российских регионов и уничтожал целые деревни и улицы городов. К тушению 12 713 гектаров горящей земли привлекли 5 897 спасателей, 1 213 единиц наземной техники и 26 вертолетов.

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