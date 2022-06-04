Игорь Эйдман: России «светит» судьбоносное лето 4.06.2022, 9:58

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В стране возможны очень серьезные перемены.

В Российской Федерации летом текущего года могут быть приняты фундаментальные решения.

В РФ возможны очень серьезные перемены - как положительные, так и негативные, рассказал российский социолог Игорь Эйдман в интервью Newsader.

Собеседник отметил, что для России лето, особенно август, всегда было временем и конфликтов, и фундаментальных решений.

Эксперт также обратил внимание на то, что из страны "начали утекать все, кому не лень".

"…у меня есть внутреннее ощущение, что это лето может стать таким же судьбоносным, как было, например, лето 1991 года (был августовский путч против будущего заключения договора о создании Союза суверенных государств вместо СССР - Ред.). Могут быть какие-то фундаментальные изменения, фундаментальные события… Я думаю, что этим летом действительно могут произойти очень серьезные перемены - как в плохую, так и в хорошую сторону", - заявил социолог.

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