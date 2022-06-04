Санаторий «Беларусь» в Друскининкае увольняет 51 работника 4.06.2022, 10:03

Из-за санкций и блокировки счетов потери лукашенковского санатория исчисляются миллионами евро.

Санаторий «Беларусь» в Друскининкае планирует уволить 51 работника — шестую часть штата, сообщает Delfi.lt со ссылкой на литовскую службу занятости. Раньше санаторий принадлежал управлению делами Лукашенко.

По данным Фонда социального страхования Литвы, сейчас на предприятии работает 298 человек.

Представитель службы занятости Милда Янкаускайте сообщила агентству BNS о том, что увольнение работников согласовано с профсоюзом работников санатория.

«Согласно сообщениям этого года, предупреждение получил 51 работник. Им вручены предупреждения о расторжении трудового договора по инициативе работодателя без вины работника», — рассказала Милда Янкаускайте.

Напомним, 18 декабря 2020 года счета санатория были арестованы, причина — санкции, введенные ЕС в отношении Беларуси. В начале июля стало известно, что счета санатория разблокированы. Счета смогли разморозить после ухода с поста управляющего делами Лукашенко Виктора Шеймана, который находится под санкциями ЕС.

Сейчас учредитель санатория — Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

Ранее сообщалось, что из-за санкций и блокировки счетов потери санатория исчисляются миллионами евро. Из-за этих трудностей были проблемы с выплатой денег работникам. Санаторий подал иски в Вильнюсский окружной суд против Swedbank, налоговой инспекции Литвы, службы занятости и министерства соцзащиты по поводу неправомерных действий в отношении санатория «Беларусь». Санаторию не удалось добиться, чтобы действия банка Swedbank были признаны незаконными.

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