Террорист Гиркин поиздевался над Шойгу 4.06.2022, 10:07

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Экс-главарь боевиков «ДНР» оценил «возможности» министра обороны РФ.

Бывший главарь террористов так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) резко раскритиковал министра обороны страны-агрессора Сергею Шойгу, пишет glavred.info.

Террорист решил высмеять путинского "оленевода", указав на его некомпетентность.

Экс-лидер террористов "ДНР" комментирует информацию о том, что глава Минобороны РФ определил оккупантам новые задачи по боевым действиям.

"Шойгу определил новые задачи?.. Он может определить только вопрос замены ламината на плитку. Это его компетенция. Еще он может танковый биатлон устроить", – высказался на это Гиркин.

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