Работающих мужчин в Беларуси осталось «на три дня»? 4.06.2022, 10:13

Женщин хотят привлечь к выполнению мужских работ.

В Беларуси хотят пересмотреть список профессий, по которым запрещено работать женщинам. Об этом сообщает Минтруда. Трудовой кодекс запрещает ущемлять сотрудников по половому признаку. При этом у нас есть ряд должностей, на которые женщин принять невозможно, пишет zerkalo.io.

Минтруда выступает за сокращение списка тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, на которых запрещено работать женщинам.

Сейчас в этом списке 181 профессия, уточняют в ведомстве. «Из списка предлагается исключить 93 позиции неактуальных для современного производства видов работ, а также работ, условия труда на которых по результатам аттестаций отнесены к допустимым или оптимальным и которые не представляют опасности для репродуктивного здоровья женщины», — уточняют в Минтруда.

В обновленном списке профессий хотят оставить 88 позиций. Среди них — профессии паяльщика, дистиллировщика ртути, сталевара у мартеновских печей, взрывника. Женщин также не возьмут ремонтировать вручную асфальтобетонные покрытия дорог, работать с применением вибро- и пневмоинструмента, а также на должности кузнецов, пожарных, лесорубов, землекопов.

«Безусловно, работы, связанные с получением и применением химических веществ (например, синильной кислоты, диоксида хлора), полностью исключить из списка нельзя, — поясняют в Минтруда. — Поскольку их концентрация в воздухе порой превышает установленные гигиенические нормативы, оказывая негативное влияние на репродуктивную способность».

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