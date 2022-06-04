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Компанию олигарха Мордашова отключили от ПО через 20 минут после объявления санкций США

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  • 4.06.2022, 10:18
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Компанию олигарха Мордашова отключили от ПО через 20 минут после объявления санкций США

Российская «Северсталь» может потерять половину выручки.

Российскую компанию "Северсталь" отключили от американского программного обеспечения всего через 20 минут после того, как было объявлено о введении против нее санкций США.

Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Ранее Минфин США ввел санкции против российского бизнесмена Алексея Мордашова и его ключевых активов: "Северстали", золотодобывающей компании Nordgold, а также "Севергрупп". Из-за введения блокирующих санкций "Северсталь" может потерять половину выручки.

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