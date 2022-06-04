Компанию олигарха Мордашова отключили от ПО через 20 минут после объявления санкций США

Компанию олигарха Мордашова отключили от ПО через 20 минут после объявления санкций США5
- 4.06.2022, 10:18
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Российская «Северсталь» может потерять половину выручки.
Российскую компанию "Северсталь" отключили от американского программного обеспечения всего через 20 минут после того, как было объявлено о введении против нее санкций США.
Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Ранее Минфин США ввел санкции против российского бизнесмена Алексея Мордашова и его ключевых активов: "Северстали", золотодобывающей компании Nordgold, а также "Севергрупп". Из-за введения блокирующих санкций "Северсталь" может потерять половину выручки.