В Уэльсе ученые нашли загадочный клад бронзового века 4.06.2022, 10:28

Найденные предметы говорят о неизвестном ранее ритуале.

Сотрудники Национального музея Уэльса (Великобритания) сообщили, что на территории графства Кармартеншир за последнее время представители общественности подняли из земли множество металлических изделий. Сейчас коронер графства объявил эти находки кладами.

Самый древний из них относится к бронзовому веку. Он содержит один большой наконечник копья, три небольших фрагмента копья, фрагмент браслета, девять топоров (с ребрами не вполне ясного назначения) с выемками под крепления, два простых топора с выемками, один шлифованный топор, два фрагмента бронзовых листов и отходы процесса литья.

Исследователи предполагают, что все эти предметы были зарыты в землю в промежутке между 1000 и 800 годами до нашей эры, то есть почти (а может, и не почти) три тысячи лет назад.

Находка очень необычная: никаких следов поселения бронзового века на этом месте нет. То есть кто-то собрал оружие, украшения, даже заготовки и отходы литейного производства, отнес подальше от человеческого жилья и закопал. Но есть другая гипотеза.

Кристофер Гриффитс (Christopher Griffiths) из Университета Рединга и Национального музея Уэльса предположил: «Большой бронзовый наконечник копья расколот пополам каким-то тупым предметом. Это сделали до захоронения, а потом аккуратно поместили обе половины на вершине клада. Возможно, разламывание наконечника копья и захоронение клада было совершено во время церемонии, проводившейся местной общиной бронзового века и предназначавшейся в качестве жертвоприношения богам».

Надо сказать, ранее таких находок не было. По традиционным представлениям, люди эпохи бронзы проводили свои ритуалы либо в специально отведенных для этого местах, имевших некое сакральное значение, либо прямо в поселении. И обычно в качестве ритуального подношения они использовали животных, идолов из дерева (часто идол символизировал человеческое жертвоприношение), пищу. Если в данном случае речь идет о ритуале, то это первый пример обряда, где подношение, состоящее только из литых предметов, просто зарыли в землю.

Два остальных клада не столь древние, но все же очень интересные. Средневековую серебряную кольцевую брошь нашли на пастбище в том же графстве. Она украшена тонкими полосами черни (сплав различных металлов и серы) и имеет булавку в форме кинжала с характерными «шпильками» для предотвращения защемления ткани при ношении. Украшение датировали по сравнению с другими известными образцами и предварительно отнесли к XIII-XIV векам нашей эры.

Последняя находка — серебряная позолоченная подвеска в форме сердца, на котором насечками изображена кровоточащая рана. И это не знак неразделенной любви, как решили бы наши современники, а символ раны Христа. Подвеску датировали XVI веком — периодом конфликта между Англиканской церковью и католическим Римом, временем Реформации.

Вообще, английские историки традиционно рассматривают Реформацию как вполне себе положительное явление: обновление, уход от средневековых традиций, иконоборчество (сопровождавшееся, кстати, совсем не положительным разрушением католических монастырей и осквернением святынь). Но находки подобных украшений (безусловно личных, а не храмовых) говорят о том, что далеко не все жители Британии Реформацию приветствовали: эта подвеска представляет собой символ католической веры.

Кладоискательство сегодня чрезвычайно популярно в Соединенном Королевстве. Дело в том, что десять лет назад британские законотворцы внесли изменения в Закон о сокровища. Теперь человек, нашедший сокровища и сообщивший об этом представителю власти, может рассчитывать на выплату полной номинальной стоимости находки. До 2012 года все найденное просто изымали, поскольку, согласно тому же закону, все сокровища, поднятые из земли, принадлежат короне.

В результате люди стали покупать металлоискатели и бродить по полям и пастбищам. К сожалению, это увлечение не так безобидно, как кажется на первый взгляд. Ведь металлоискатель «не видит» кости и дерево, поэтому уже отмечены случаи, когда кладоискатели в процессе раскопок перемешивали или даже разрушали важные для археологии предметы.

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